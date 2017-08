Ouverture du 2e camp d'été au profit des enfants palestiniens à Tipaza

People holiday on April 25, 2008 near the tourist complex 'Corne d'or' at Tipaza coast some 45km west of Algiers. AFP PHOTO/FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images) | FAYEZ NURELDINE via Getty Images

Le 2e camp d'été au profit des enfants palestiniens s'est ouvert, mercredi, à Douaouda Marine dans la wilaya de Tipaza, à l'initiative des Scouts musulmans algériens (SMA), en coordination avec l'ambassade de Palestine à Alger, et sous la supervision du ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine.

Ce camp qui durera jusqu'au 23 août et qui est encadré par les Scouts musulmans algériens (SMA), regroupera des enfants palestiniens résidant en Algérie et âgés de 8 à 14 ans.

Selon les organisateurs, ce camp qui est un espace dédié aux enfants de la Palestine, qui se trouvent en Algérie permettra à ces derniers de bénéficier d'un programme pédagogique de divertissement, qui comprend plusieurs ateliers, des activités artistiques, des sorties culturelles ainsi que des visites touristiques.

Dans une allocution lue en son nom par Mme Malika Moussaoui, cadre de son département, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine, Ghania Eddalia, a indiqué que les camps d'été " sont le meilleur espace pour se divertir, rependre ses forces et se préparer pour la prochaine année scolaire. C'est aussi l'occasion d'affirmer les liens de solidarité entre l'Algérie et la Palestine et inculquer le patriotisme et le nationalisme aux enfants d'aujourd'hui".

Réitérant la position "ferme" de l'Algérie et son soutien "indéfectible" au peuple palestinien dans sa lutte pour le recouvrement de ses droits légitimes, la ministre a salué le rôle des SMA en tant qu'association éducative et bénévole, visant à développer les capacités spirituelles, intellectuelles, physiques et sociales chez les enfants et les jeunes et à consacrer les principes islamiques.

Le vice-commandant général du SMA Abderrahmane Hamzaoui a indiqué que l'ouverture de ce camp avait coïncidé avec "l'adhésion du mouvement scout palestinien à l'organisation internationale des scouts en tant que membre à part entière et son accréditation au congrès des scouts arabes à Azerbaïdjan le 14 août 2017".

Pour sa part, l'ambassadeur de Palestine à Algér, Louai Aissa, a expliqué que ce camp de scouts "organisé au profit des enfants palestiniens, s'inscrit dans le cadre des activités entre l'ambassade de Palestine et du mouvement SMA en soutien à la cause palestinienne".

"Ce camp réservé au loisirs et au tourisme, tend à offrir à l'enfant palestinien tous les moyens nécessaires pour consolider sa personnalité et renforcer son attachement à sa cause et à son histoire" a déclaré l'ambassadeur qui a salué le rôle de l'Algérie pour le triomphe de la cause palestinienne".

