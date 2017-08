Insolite: Quand les "anti-Despacito" se lâchent

Si le morceau de pop hispanophone "Despacito" est de toutes les conversations et comptabilise aujourd’hui un record phénoménal de plus de 3,2 milliards de vues, il est loin de faire l’unanimité.

Il est, en effet, moins souvent précisé que la vidéo Youtube présente aussi plus d'1 million de pouces vers le bas et donc de mentions "Je n'aime pas".

Le morceau berce, souvent malgré vous, vos soirées entre amis, mariages et même vos virées en voiture et au supermarché ? Vous en avez marre d’entendre ce morceau à toutes les sauces ? Rassurez-vous vous n’êtes pas seul(e). Vous êtes même de plus en plus nombreux!

Sur les réseaux sociaux, c’est d'ailleurs devenu un véritable phénomène et certaines réactions sont hilarantes.

-on peut mettre despacito svp j'aime trop

- pic.twitter.com/c7A3R1CrNx — 🅴nzo (@imastupidrich) 15 août 2017

"La vérité blesse"

"Despacito" c'est un son qui ressemble à tous les sons espagnols qui sortent chaque année j'comprend pas du tout ce succès?¿?¿? — wait for ukings (@TaeJunSeop) 16 août 2017

Le mois d'août est bientôt fini. Le point positif c'est que Despacito va tomber dans la nuit froide de l'oubli. — Présidente (@Segoleneee) 16 août 2017

Je n'ai jamais regardé un épisode de GOT ni de Walking Dead et je n'ai jamais entendu Despacito en entier. Et ça me va. #JeudiConfession — Caillou Bijou (@HibouChouGenou) 17 août 2017

quelle belle journée pour bannir Despacito des radios — Rosie (@Andrea060699) 14 août 2017

Les trucs insupportables de l'été :

-Les bouées flamant rose

-Neymar

-Despacito

...

Toi aussi cite ce qui t'insupporte en ce moment — Maxime Riou (@MaximeRiou) 13 août 2017

chaud pour faire des manifs anti despacito — solal (@solal__) 13 août 2017

