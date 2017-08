Cette dessinatrice saisit à la perfection le bonheur de vivre seul

ART - Il y a sans aucun doute des avantages à vivre seul. En réalité, cela peut réellement être un plaisir.

Yaoyao Ma Van As, une peintre de 34 vivant à Los Angeles a saisi dans une série de splendides dessins, la beauté de l'intimité qui se cache derrière ces moments uniques.

Ma Van As, qui est maintenant mariée et qui travaille pour des séries animées comme "Rick and Morty" et "BoJack Horseman", a dessiné ces puissantes œuvres pour une bonne raison.

Elle voulait faire quelque chose juste pour elle...

"Bien que je travaille dans ce domaine, je ne trouvais presque jamais le temps de dessiner pour moi", a-t-elle déclaré au HuffPost américain.

"Sans que je m'en rende compte, j'ai commencé à dessiner des expériences de ma vie car c'était si simple pour moi de les décrire."

Les dessins se concentrent sur sa vie avant son mariage, lorsqu'elle vivait seule avec son petit chien, Parker, que l'on voit sur beaucoup de ses œuvres.

"Vivre seul n'est pas aussi effrayant que ça en a l'air", explique-t-elle."Oui, il y a des moments où ça craint, mais il en y a aussi un nombre incalculable de moments fantastiques."

"C'est bien connu, quand on vit seul, chacune des décisions que nous prenons a une incidence directe sur notre capacité à aller de l'avant dans la vie."

"Chaque jour, on apprend à être un peu plus indépendant que le jour précédent," affirme-t-elle au HuffPost américain. "C'est vraiment une expérience qu'il faut avoir vécu."

L'art de Man Van As se focalise sur les instants qu'elle affectionne le plus lorsqu'elle est seule.

"Mon moment préféré [quand je vis seule] c'est de mettre de la musique et de la faire vibrer dans tout l'appartement."

"Parfois, alors que je prends un bain ou que je suis en train de dessiner, je ne pense plus à rien et je suis seulement moi-même."

Plus que tout, Ma Van As espère que ses dessins transmettront l'idée que vivre seul, ce n'est pas si effrayant.

En réalité, ça a même quelque chose de magique.

"Seul ne veut pas dire tout seul! Parfois, vous pouvez être entouré de centaines de gens mais vous sentir quand même isolé", confie la dessinatrice.

"C'est bon d'avoir des personnes autour de soi, mais c'est aussi une bonne chose d'être à l'aise avec l'idée de passer du temps seul."

Cet article a été publié initialement sur le HuffPost américain et traduit par Coline Vazquez.

