"The All American Solar Eclipse": Un Périple Américain exceptionnel pour les trois lauréats du Concours Cirta-Science 9

Les Etats Unis vont vivre une événement astronomique exceptionnel le 21 Aout prochain auquel prendront part 12 jeunes algériens. Il s'agit d'une éclipse solaire totale qui passera de la côte Ouest à la côte Est.

Cette éclipse, la première du genre aux Etats-Unis depuis 2016 sera visible pour les 12 millions d'Américains vivant dans la zone de totalité et qui verront donc pendant quelques 2mn40 le jour se transformer en obscurité.

Cet un événement qui va se transformer "par la force des médias américains en événement planétaire", sera l'occasion pour l'Association Sirius d'Astronomie d'envoyer "une équipe d'astronomes amateurs pour être au cœur de cet événement, et permettra par la même occasion aux trois lauréats de cette année du concours Cirta-Science9 organisé à travers les 58 lycées de la Wilaya de Constantine d'y être présents."

Cette caravane scientifique sponsorisé par la Sonatrach ainsi que de la section des Affaires Culturelles de l'Ambassade des ETats-Unis à Alger et de l'APC et l'APW de Constantine,s'envolera pour Chicago ce jeudi 17 Aout à partir de l'aéroport Houari Boumediene à Alger.

La délégation algérienne vivra l'événement dans la petite ville de Carbondale à l'extrémité Sud de l'Etat de l'Illinois, là où la durée de l'éclipse est maximale.

Selon le communiqué de Sirius, les 12 Algériens qui feront le déplacement aux Etats-Unis, auront également le loisir de visiter les musées et les institutions scientifiques et culturelles uniques au monde dont Fermilab, le plus grand Laboratoire de Physique des Hautes Energies aux Etats-Unis et le lieu où le premier nucléaire du Monde divergea en 1942 à l'Université de Chicago inaugurant ainsi l'ère nucléaire.

L'Association Sirius compte aussi "faire suivre cet événement en direct pour les Algériens à travers sa page Facebook ainsi que plusieurs média nationaux partenaires. Elle est à notre connaissance la seule initiative Arabe et Africaine de cette ampleur."

Concours Unique, Prix Exceptionnel

Cette initiative a pour premier objectif, toujours selon le communiqué de Sirius de "récompenser les lauréats de la neuvième édition du Concours Scientifique "Cirta-Science 9" auprès des lycées de la wilaya de Constantine et qui a vu concourir plus de 600 lycéens des trois paliers".

Ce concours scientifique, le seul du genre en Algérie, veut stimuler les jeunes lycéens et les motiver à s'intéresser davantage au "monde de la science et ses curiosités" et encourage "la rigueur et l'esprit scientifique".

Une tradition louable

Les éditions précédentes, précise-t-on de même source "ont conduit les trois lauréats de 2008 aux centres spatiaux Européens à Amsterdam et Cologne, ceux de la deuxième édition en 2009 à Shanghai pour observer la plus longue éclipse solaire totale du siècle, ceux de 2010 au télescope géant SALT sur le plateau du Sutherland en Afrique du Sud et l'année suivante au plus grand télescope du monde, le GTC (Gran Telescopio Canarias) aux Iles Canaries".

Ceux de 2013 ont eu droit à "un voyage au Japon pour visiter le grand radiotélescope de Nobeyama et le Mont Fuji, tandis que ceux de l’année dernière ont visité le plus grand accélérateur de particules au Monde au CERN en Suisse où fut découvert la particule du Higgs."

Les lauréats de 2015, ont quant à eux, visité "le réacteur de fusion nucléaire international ITER en France et l’Observatoire de Haute Provence ou fut détecté la première exoplanète. Enfin l'année dernière ce fut l'Angleterre, "Sur les Traces de Newton", au Trinity College à l'Univ. de Cambridge, au Greenwich Observatory et au radiotélescope géant de Jodrell Bank près de Manchester."

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.