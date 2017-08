Le festival L'Boulevard dévoile sa programmation

FESTIVAL - Le festival L'Boulevard revient après un an d'absence, du 15 au 24 septembre au complexe Al Amal et au stade du R.U.C à Casablanca. Après l'annonce exclusive faite au HuffPost Maroc sur la venue de Keziah Jones et M.O.P, les organisateurs ont dévoilé le reste de la programmation.

L'Boulevard débutera par une compétition tremplin, du 15 au 17 septembre. 19 groupes de hip hop, rock/métal et fusion monteront sur la scène du complexe Al Amal, devant un jury.

A la clé de ce passage, 10.000 dirhams pour les vainqueurs du premier prix, 5.000 dirhams pour les gagnants du second, mais aussi, pour chaque groupe primé, l’enregistrement de deux morceaux et une formation menée par des professionnels sur le métier de musicien.

Les 6 groupes qui auront su s'imposer pourront également faire les premières parties des concerts d'artistes marocains et internationaux prévus du 22 au 24 septembre, parmi lesquels le duo américain de hip hop M.O.P, le groupe de métal français Dagoba, les Marocains Masta Flow, Betweenatna, Oum ou encore le Nigérian Keziah Jones.

Des concerts nocturnes viendront ponctuer ces trois jours de compétition avec, entre autres, le groupe algéro-québecois Labess, la rappeuse néerlandaise Nanah Dae ou encore le Casablancais Lferda.

Le complexe Al Amal accueillera, aussi, la scène du Souk qui mélangera stands associatifs et concerts. Une trentaine d'associations et de collectifs présenteront leurs produits et actions sociales aux sons de jams sessions et de performances musico-théâtrales.

Des résidences concoctées pour le festival

Plusieurs artistes de différents pays ont travaillé ensemble pour L'Boulevard. Tous les styles seront mis à l'honneur: la résidence Jokko Fam (regroupant rappeuses et Djettes du Maroc, du Sénégal, de Mauritanie et du Mali) proposera du hip hop, Betweenatna et le groupe The Kominas (USA/Pakistan) partageront la scène sur du rock/métal. Enfin, la résidence Viento y Arena créera un lien entre le Maroc et l’Espagne lors d'une soirée fusion.