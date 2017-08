La 53eme édition du Festival international de Hammamet est éclectique et offre à travers sa programmation de nombreux voyages musicaux.

Cette semaine ne fera pas l'exception avec au programme: Metro Al Madina, Calypso Rose, Mohamed Mounir et "Jaadu" de Faiz Ali Faiz et Titi Robin.

Le HuffPost Tunisie vous propose de plonger dans leurs univers avant de les découvrir sur scène:

Le 16 août: "Bar Farouk" de Metro Al Madina vous invite au Beyrouth des années 70

Dans ce spectacle qui donne envie de profiter de la vie et de tous ses excès, le tout s'enchaîne à un rythme soutenu, pendant deux heures, portant les spectateurs à danser et à chanter sur les rythmes entraînants des compositions les plus frivoles mais ponctuées aussi de soupirs.

Dès le départ, vous serez plongé dans ce Beyrouth des années 1970. Un hommage sera rendu à Chouchou, Sabah, Férial Karim, Omar el-Zeeni… Des noms connus, qui ont émaillé la scène musicale libanaise.

Le 17 août: Calypso Rose vous invite à découvrir la musique carnavalesque des Antilles

Né à Trinidad-et-Tobago, Calypso Rose a enregistré plus de 800 chansons et près d'une vingtaine d'albums.

Véritable monstre sacré de la musique trinidadienne, ses chansons à textes mais rythmées conjuguent rythmes africains et musiques européennes. Surnommée la reine du calypso, elle a remporté, en février 2017, la victoire de l'album de musiques du monde de l'année, pour son album "Far from home" écrit par...Manu Chao.

Le 18 août: Mohamed Mounir, le "King" d'Assouan vous invite sur les bords du Nil à la découverte du blues, jazz et pop égyptiens

Rendez-vous en terres égyptiennes le 18 août, plus précisément sur les bords du Nil du côté d'Assouan.

Aux influences pop, jazz et blues, le tombeur égyptien Mohamed Mounir vous invite à découvrir ses plus beaux textes et ses plus belles mélodies.

Le 19 août: "Jaadu", le spectacle musical de Faiz Ali Faiz et Titi Robin, où quand un maître qawwali pakistanais rencontre la fantaisie d'un musicien français

Vous voulez voyager? Faiz Ali Faiz et Titi Robin vous y inviteront certainement.

Dans un style mêlant énergie, force et émotion, "Jaadu" -qui veut dire "magie"- est un spectacle qui aux airs populaires, mystiques et spirituel.

