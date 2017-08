Casablanca: Des bus supplémentaires pour remédier à l'interruption provisoire d'une ligne de tramway

TRANSPORT - La société chargée de la gestion du transport en autobus à Casablanca, M’dina Bus, a annoncé avoir renforcé son offre, afin de remédier à l’interruption provisoire d'une ligne du tramway T1, très fréquentée par les usagers de la métropole.

Le dispositif mis en place consiste en l'adaptation de l'offre actuelle des lignes, dont les origines et destinations sont proches de celles de la ligne de tramway T1, a indiqué un communiqué de la société, parvenu mercredi à la MAP.

Cette initiative vise à renforcer l'offre des lignes actuelles, en cas de surcharge, pour répondre aux besoins de la nouvelle clientèle, explique la société, indiquant qu'il s’agit d'assurer la liaison entre les différentes stations en se basant sur les arrêts de relais les plus proches aux stations de T1 avec une distance en deçà de 500 mètres.

La ligne T1 du tramway relie les pôles de Sidi Moumen, Ain Diab et Facultés à travers 48 stations. Elle sera interrompue jusqu'au 28 août en raison des travaux de raccordement de la ligne T2 au niveau des branchements aux boulevards Anoual et Abdelmoumen, Oqba Ibn Nafii et la Grande Ceinture.