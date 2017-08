L'ancien président allemand Horst Köhler nommé envoyé personnel du SG de l'ONU au Sahara

DIPLOMATIE - Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a annoncé, mercredi à New York, la nomination de Horst Köhler, ancien président d'Allemagne, au poste d’envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara.

M. Köhler apporte une expérience de plus de 35 ans dans le secteur gouvernemental et des organisations internationales, notamment en tant que président de la République fédérale d’Allemagne (2004-2010), indique un communiqué de l'ONU.

Auparavant, M. Köhler a été directeur général du Fonds monétaire international (FMI) entre 2000 et 2004, et président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à Londres (1998-2000).

Il a, en outre, servi en tant que Secrétaire d’Etat au ministère fédéral des finances (1990-1993), avant d’être nommé président de la German Savings Bank Association (1993).

M. Köhler est un lauréat de l'Université Eberhard Karls de Tübingen, où il a obtenu en 1969 un diplôme en Économie publique et sciences politiques. Il est également titulaire d’un doctorat en Sciences économiques en 1977, note la même source, ajoutant que M. Köhler a occupé le poste de professeur honoraire à l'Université de Tübingen depuis 2003.

L’ancien président allemand succède à l’Américain Christopher Ross.