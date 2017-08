Vous prendrez bien un wrap au couscous?

CUISINE- Après la recette du "one pot couscous", publiée par Tasty Miam et qui a scandalisé les internautes, c'est désormais au tour du wrap de s'enrouler autour du fameux plat typiquement maghrébin. Vous connaissiez la salade de couscous et le tabbouleh, mais cette dernière variante du couscous vous est probablement inconnue: le "couscous-wraps". Cette ultime innovation, ou aberration pour les puristes, est très simple: du pain wrap et du couscous. Evidemment, de nombreuses variantes sont possibles.

Ce sandwich en forme de tacos, vendu principalement en Allemagne, fait un carton, selon le HuffPost Tunisie. Il est généralement garni de graines de couscous et d'autres aliments tels que des courgettes, des aubergines, des oignons ou encore des champignons, du yaourt et de la sauce tomate.

#veganfingerfood #couscouswraps 🌯🌮 Et opslag delt af Wiesbaden 🏡 Veggie🌱 (@meowmaui) den 20. Mar 2016 kl. 6:43 PDT

Ich liebe es zu kochen. Ich liebe es zu essen. Und wisst ihr was ich noch mehr liebe? Essen ohne zu kochen 😂💃🏻 Den Couscoussalat habe ich nämlich gestern Abend schon vorbereitet und den gab es jetzt gerade eingerollt in Tortillas mit Joghurtsoße. Das kann was 👍🏼😋 Et opslag delt af Mama am Pürierstab (@kinder_kommt_essen) den 11. Mar 2016 kl. 10:37 PST