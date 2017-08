Envie d’un petit écart gastronomique sans vous ruiner? Chez Trendy Shrimp c’est possible à condition d’avoir un généreux décolleté!



Dans ce restaurant chinois de la province de Zhejiang, qui mériterait une médaille d’or en matière sexisme, les femmes qui portent un bonnet A bénéficient d’une réduction de 5% alors que les femmes portant un bonnet G sont avantagées de 65% sur leur note!

Selon le journal local, Qianjiang Evening Post, l’affiche mettant en lumière cette publicité insolite avait été placée le 31 juillet à l’extérieur du restaurant.

Une réduction qui gonfle en fonction de la poitrine: un système très controversé qui a déjà provoqué plus d’une indignation sur les réseaux sociaux et certaines réactions valent le détour…

Sexisme à la chinoise : Remise de prix à toutes les clientes qui ont une forte poitrine dans le resto "Trendy Shrimp" https://t.co/yPyS1yiq6X — jim koly (@jimkoly) 15 août 2017

This promotion in China probably wouldn't be well received in the USA.

Trendy Shrimp, located in Hangzhou,... https://t.co/FaYEGTfUFg — Donald Loren Hardy (@simpsonbook) 14 août 2017

"Cette publicité en Chine ne serait certainement pas bien accueillie aux USA."

The Kardashians could eat for free in China, thanks to The Trendy Shrimp! #GarrforcePremium #TrendyShrimp

https://t.co/VKyKjjVfAn pic.twitter.com/LcQGV4Kskw — Garry Meier (@GarryMeierShow) 10 août 2017

Les Kardashians peuvent manger gratuitement en Chine, grâce à Trendy Shrimp!

BBC News - Chinese restaurant offers bra size discounts https://t.co/Gfe5gYebD4. In Uganda it wouldn't last a week not with our Uganda women — Michael Lapyem (@mlapyem) 15 août 2017

"Un restaurant chinois offre des réductions en fonction de la taille de soutien-gorge… En Ouganda ça ne tiendrait pas une semaine pas avec nos femmes ougandaises"

Move over booty babes.. boobies are back on the menu!

🤓



Chinese restaurant offers gals discounts based on bra size https://t.co/gjYeDJm5ga — Tami Bry (@Tami_Bry) 15 août 2017

"Passez jolies fesses... les seins sont de nouveau au menu!"

