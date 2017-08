Grâce à ce fan, Sonic devient un symbole anti-racisme après Charlottesville

ANTIRACISME - Qui aurait cru que Sonic, le hérisson bleu connu pour sa rapidité, deviendrait un symbole de lutte contre le racisme? C'était sans compter sur cet Américain qui reprend son personnage de jeux vidéo préféré pour en faire un symbole d'anti-racisme et d'anti-fascisme.

Ben Aech, ou BenHarvey, s'est fait remarquer à West Hartford dans le Connecticut, lors de l'hommage du sénateur américain Richard Blumenthal après les violences de Charlottesville, le 12 août dernier. En effet, sur une photo postée par l'homme politique, on voit Ben Aech au premier rang avec un T-Shirt et un chapeau à l'effigie de Sonic. Sur son T-Shirt est inscrit: "Sonic dit non au racisme et au fascisme".

Standing in solidarity with hundreds in West Hartford. Together we denounce white supremacists, KKK, neo-Nazis who spur hatred. pic.twitter.com/QSzXOmMuti — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) 13 août 2017

"Debout en signe de solidarité avec des centaines d'habitants de West Hartford. Ensemble, nous dénonçons les suprémacistes blancs, le KKK, les néo-nazis qui incitent à la haine."

L'accoutrement de Ben Aech, tout comme son message, ont rapidement été repérés sur Twitter. Le post ci-dessous notamment, a été partagé plus de 30.000 fois.

"Ordinateur, grossir l'image"

Et la philosophie de Ben Aech a séduit de nombreux internautes qui ont repris son crédo.

SONIC SAYS NO TO FASCISM = best tee shirt of the revolution https://t.co/ZtcQXevDxF — Emily Rose (@emitweetsthings) 14 août 2017

"Sonic dit non au fascisme = le meilleur T-shirt révolutionnaire"

that kid with the t shirt sonic says no to fascism and racism is me eternally — komemeda (@_komemeda) 14 août 2017

"Ce gamin au T-Shirt "Sonic dit non au fascisme et au racisme" c'est moi à jamais"

Ben Aech n'en est pas à son coup d'essai. Il est de tous les combats comme le montrent ses montages, toujours à partir d'images de Sonic.

"Sonic dit non aux climato sceptiques"

"Sonic dit oui aux droits des LGBT"

Et tout le monde semble reprendre sa philosophie.

Reminded me of this. pic.twitter.com/nqfdcyr7Ym — Neon (@Neon__Gamer) 13 août 2017

"Si tu es homophobe, tu ne peux pas vraiment comprendre de quoi parle Sonic. Cela traite d'amitié, de justice, d'être libre d'être soi-même. Ouvre ton cœur. Vis et apprend. Voilà ce qu'est Sonic, le hérisson."

That is precisely why Sonic is my go-to resistance hero. That, and he's always resisted totalitarian regimes. — Ben Aech (@SonicTheAntifa) 14 août 2017