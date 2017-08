Sélection algérienne de football: 8 internationaux ont changé de club

Huit joueurs de la sélection algérienne de football ont changé de club lors de l`actuel marché estival des transferts alors que d'autres sont dans le flou à l'image du milieu offensif de Leicester City (Premier league anglaise), Ryad Mahrez, à 16 jours de la fin du mercato d'été dans la plupart des pays européens.

Le premier à avoir ouvert le bal est le gardien de but international Chamseddine Rahmani, qui s'est engagé avec le CS Constantine pour deux ans, en provenance du MO Béjaïa, relégué en Ligue 2.

L'ailier gauche de l'Olympique lyonnais Rachid Ghezzal, qui était à deux doigts de prolonger son bail, a fini par quitter son club formateur pour dire oui à la tentation de l'AS Monaco, champion de France en titre, et signer un contrat de quatre saisons.

Ghezzal (25 ans) a réalisé ainsi un bon coup en rejoignant le club de la Principauté, puisque le frère cadet de l'ancien international algérien Abdelkader a opté pour un club en pleine ascension et qualifié pour la Ligue des champions, un challenge sportif important pour le joueur algérien.

Le milieu offensif de Montpellier (France) Ryad Boudebouz, auteur d'une saison 2016-2017 exceptionnelle (11 buts et 9 passes décisives en 33 matchs de Ligue 1) a choisi la Liga espagnole par la porte du club andalou du Betis Séville en signant un contrat de 4 années.

Boudebouz va retrouver à Séville son coéquipier en sélection, le défenseur central Aïssa Mandi, qui s'était engagé avec le Betis en 2016 en provenance du Stade de Reims (Ligue 2/France).

Le néo-international et attaquant Idriss Saâdi, qui a évolué la saison dernière à titre de prêt à Courtrai (Belgique) en provenance de Cardiff City (Championship anglaise), a choisi de retourner en France en paraphant un contrat de quatre ans avec le nouveau promu en Ligue 1, le RC Strasbourg.

Saâdi (25 ans) a signé ses débuts officiels avec l'équipe nationale en juin dernier à l'occasion du match amical face à la Guinée (2-1) et le Togo (1-0), comptant pour la 1re journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019.

Les deux défenseurs centraux Hicham Belkaroui (26 ans) et Rafik Halliche (30 ans) ont choisi le Portugal pour s'engager respectivement avec Moreirense et Estoril Praia. Les deux joueurs avaient déjà joué au Portugal et il ne s'agit donc que d'un retour pour Belkaroui (ex-ES Tunis) et Halliche (ex-Qatar SC). Ce dernier n'est plus convoqué en équipe nationale depuis quelque temps déjà.

