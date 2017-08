Tunisie: De nouveaux avantages et de nouvelles primes en faveur des magistrats

Une batterie de mesures a été prise en faveur des magistrats à l'issue d’un conseil ministériel tenu lundi 14 août 2017 a annoncé mardi la présidente de l'Association des Magistrats Tunisiens Raoudha Karafi.

Parmi les principales mesures figurent une augmentation de la prime de la magistrature d’une valeur allant de 900 à 1000 dinars, de nouveaux avantages en nature pour les juges au pôle judiciaire économique et financier, l'augmentation de 500 mille à un million de dinars de la prime allouée à la mutuelle des magistrats et la mise en place d’un nouveau local pour le pôle judiciaire économique et financier.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque Fm, la Présidente de l'Association des Magistrats Tunisiens (AMT) Raoudha Karafi a salué cette initiative qui "vient couronner le processus magistral". Elle a précisé, à cet effet, que l'augmentation de la prime de la magistrature -qui est de 1000 dinars pour les juges du 3ème rang, 950 dinars pour les juges du 2ème rang et 900 pour les juges du 1er rang- qui sera versée à partir de début janvier 2018 est l'une des plus importantes mesures prises. En plus de la prime spéciale de 300 dinars qui sera octroyée en faveur des attachés judiciaires aux pôles judiciaires anti-terroriste et économique et financier.

Karafi a exprimé sa satisfaction et souligné l'importance de ces nouvelles mesures pour l'amélioration de la situation du secteur. Elle a, également, fait part de la satisfaction des magistrats qui ont manifesté leur apaisement suite à l'adoption de ces mesures et la position de la Présidence du Gouvernement qui a tenu de répondre rapidement à leurs revendications. "Notre prochaine étape sera de contrôler l'évolution et la mise en place de ces mesures" a-t-elle souligné.

