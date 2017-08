Khaven Swimwear, des maillots de bain "made in Morocco" épurés et glamour

MODE - Lancée par Kenza Chik, une jeune créatrice marocaine de 24 ans, Khaven est une nouvelle marque de maillots de bain féminins. À la fois élégants et bohèmes, ils sont fabriqués à Casablanca à partir de tissus importés d'Italie. Avec un esprit gypset et des coupes bien pensées, les créations de Khaven séduisent par leur style épuré et glamour.

Khaven est une sorte d'acronyme. C'est la jonction de la première lettre du prénom de la créatrice, Kenza, combinée au mot anglais "haven" signifiant "havre de paix". C'est donc, en quelque sorte, le paradis de Kenza qu'elle révèle au gré de ses collections.

MAGIC ⚡️ // New sneak peak of our first collection launching in April.. we can't wait. x Et opslag delt af K H A V E N S W I M W E A R (@khavenswimwear) den 18. Mar 2017 kl. 10:04 PDT

Baptisée "Casablanca", la première collection de la marque, lancée cette année, est inspirée par les voyages et les rencontres de la créatrice autour du monde. Elle se compose de 4 ensembles portant des noms de femmes marocaines (Aya, Alia, Yasmine, Sophia), déclinés en plusieurs coloris allant du blanc au jaune, en passant par le nude, le bleu ou encore le noir.

"Après des études en management hôtelier et quelques mois à l’étranger (dont un stage au Chili, puis une année en Australie), j’avais envie de rentrer au Maroc, mon pays natal, pour, enfin, lancer Khaven", raconte Kenza au HuffPost Maroc.

SUMMER 17 🌴 // Nouvel aperçu de la collection "CASABLANCA" disponible en ligne d'ici quelques jours.. // New sneak peak of the "CASABLANCA" collection. Available online in just a few days.. x Et opslag delt af K H A V E N S W I M W E A R (@khavenswimwear) den 10. Apr 2017 kl. 8:33 PDT

"Ayant grandi entre le Maroc et la France, j’ai toujours été autant inspirée par le style naturel des femmes françaises que par la féminité des Marocaines. Je reste très attachée au Maroc. La première collection a donc été shootée à Casablanca par la jeune photographe talentueuse Yasmine Benkirane", confie-t-elle.

Après le succès de cette première collection, Kenza travaille déjà sur celle de l'été prochain, qui s'annonce haute en couleur.

Pour s'offrir l'une de ces petites merveilles, il faudra tout de même débourser entre 700 et 1000 dirhams par ensemble. Les créations Khaven Swimwear sont disponibles en ligne sur le site internet de khavenswim, au concept store La Fabrique à Casablanca, et à la boutique de l’hôtel Four Seasons à Marrakech.

SUMMER 17 ⚡️ // Nouvel aperçu de la collection "CASABLANCA" .. // New sneak peak of the "CASABLANCA" collection.. x Et opslag delt af K H A V E N S W I M W E A R (@khavenswimwear) den 3. Apr 2017 kl. 8:21 PDT

SUMMER 2017 ⚡️ // Ca sent bon l'été.. // Summer is in the air.. x Et opslag delt af K H A V E N S W I M W E A R (@khavenswimwear) den 21. Mar 2017 kl. 12:09 PDT