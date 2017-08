L'émouvant discours de Jimmy Fallon après les événements de Charlottesville

ÉTATS-UNIS - Une émotion intense. Lundi 14 août au soir, alors qu'il ouvrait son émission "The Tonight Show" comme à l'accoutumée par un monologue face à son public, Jimmy Fallon est apparu grave et ému, loin des plaisanteries qu'il enchaîne d'ordinaire avec brio. Comme beaucoup de ses compatriotes, le présentateur américain de 42 ans a effectivement été très touché par les événements des jours précédents.

"Comme tout le monde, j'ai regardé les infos ce weekend. J'ai vu des drapeaux nazis, des torches, des suprémacistes blancs...", a-t-il expliqué,comme le montre notre vidéo en tête d'article. "Ça m'a rendu malade: mes filles jouaient dans la pièce d'à côté, et je me suis dit 'Comment leur expliquer qu'il y ait tant de haine dans le monde?'"

Le comédien est ainsi revenu sur l'importance de se positionner dans une telle situation, pour reconnaître l'existence et condamner à tout prix le racisme, et surtout pour incarner un exemple pour les générations futures. Un message particulièrement touchant et délivré avec une émotion difficilement contenue.