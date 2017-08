Metro al Madina qui se produira demain soir au théâtre plein air de Hammamet dans la cadre de la programmation Indoor de la 53 ème édition du Festival international de Hammamet, présentera son projet "Bar Farouk".

Dans ce spectacle qui donne envie de profiter de la vie et de tous ses excès, le tout s'enchaîne à un rythme soutenu, pendant deux heures, portant les spectateurs à danser et à chanter sur les rythmes entraînants des compositions les plus frivoles mais ponctuées aussi de soupirs.

Après le succès de "HishikBishik Show", Metro AlMadina a relevé le défi, avec "Bar Farouk", où dès le départ, le spectateur sera plongé dans ce Beyrouth des années 1970. Un hommage sera rendu à Chouchou, Sabah, Férial Karim, Omar el-Zeeni… Des noms connus, qui ont émaillé la scène musicale libanaise.

Rendez vous le 16 aout 2017 à partir de 22h au théâtre de plein air de Hammamet.

