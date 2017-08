Cette jeune femme tunisienne illustre avec humour le calvaire des femmes pendant leurs règles (VIDÉO)

2. Les règles ne sont pas la fin du cycle menstruel. Au contraire, le premier jour de saignement marque le début de la première phase du cycle. Le taux d’œstrogènes dans l’organisme monte en quelques heures et marque une rupture par rapport à la sensation de lourdeur du SPM. Au plan symbolique, cette énergie renouvelée est une libération. Elle se prête à un grand ménage de tout ce qui est devenu inutile : objets encombrants, relations malsaines ou émotions éprouvantes telles que la colère, l’anxiété et les regrets.

1. Les menstruations suivent un cycle « lunaire » d’environ 28 jours. La plupart d’entre nous connaissons bien les règles, c’est-à-dire la période de saignement de 5 à 7 jours, mais ne savons presque rien des incroyables changements hormonaux que subit notre corps tout au long de ce cycle. La croissance et la décroissance de la lune dans le ciel durant ces 28 jours illustre bien ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes.

3. Le vagin est l’une des parties les plus poreuses et absorbantes du corps. Si vous utilisez des tampons durant vos règles, optez pour une marque exempte de dioxines et de chlore. Selon l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, il n’existe AUCUN niveau sécuritaire d’exposition aux dioxines. Les tampons faits de produits 100 % naturels sont donc la meilleure option.

4. Les œstrogènes sont synonymes d’énergie, d’enthousiasme et d’extériorisation. Au cours de la deuxième semaine du cycle, ces hormones sont produites en plus grandes quantités ce qui entraîne une hausse de la sérotonine dans le cerveau. Vos aptitudes verbales s’en trouvent stimulées. C’est le temps idéal pour présenter vos idées au bureau ou avoir des conversations importantes à la maison.

5. Si votre cycle menstruel était géré par une reine, cette reine s’appellerait Ovulation. En effet, vos deux ovaires se relaient pour produire un œuf d’un cycle menstruel à l’autre. Ce phénomène important survient généralement de 12 à 16 jours après le début du cycle. C’est à ce moment que votre fertilité est la plus grande et que vous êtes la plus susceptible de tomber enceinte. Votre libido est accentuée et les hommes sont plus sensibles à vos charmes.

6. Après l’ovulation, les œstrogènes et la testostérone sont moins abondants. Ils font place à la progestérone, une hormone qui accentue l’intuition et l’introspection. Si les œstrogènes représentent la « marée », la progestérone symbolise le « reflux ». Des recherches scientifiques font état d’une plus grande activité dans le cerveau droit lorsque le taux de progestérone augmente au cours des troisième et quatrième semaines. Cela signifie que vous devez porter une attention particulière à votre intuition.

7. La nutrition a un impact important sur votre bien-être. Vous pouvez minimiser votre inconfort physique et émotionnel grâce à une alimentation équilibrée et des suppléments vitaminiques. Par exemple, il est recommandé d’augmenter votre apport en magnésium dans la quatrième et dernière semaine de votre cycle pour éviter d’avoir des crampes. Une consommation régulière de vitamine B6 tout au long du cycle, sous forme d’aliments ou de suppléments, permettra également de réduire vos sensations de ballonnement.

8. La phase prémenstruelle, correspondant à la quatrième semaine du cycle. Cette phase donne lieu à une augmentation continue du taux de progestérone. Mais à la toute fin, les taux d’œstrogènes, de testostérone et de progestérone plongent à leur niveau le plus bas. Si vous ignorez votre besoin naturel de vous reposer et de vous isoler, des sentiments de frustration, de colère et de ressentiment risquent de faire surface. Vous n’êtes pas folle ! La solution est simple : ralentissez le rythme et prenez du temps pour vous.