La chanteuse tunisienne Emel Mathlouthi a annulé sa participation au Festival Pop-Kultur de Berlin prévu du 23 au 25 août prochain.

La raison? Le partenariat entre le Festival et l'ambassade d'Israël en Allemagne en tant que sponsor.

Dans un message publié sur sa page Facebook, la chanteuse affirme: "J'allais participer à un festival à Berlin plus tard ce mois-ci, avant de me rendre compte qu'il est sponsorisé par l'Ambassade d'Israël. Dès que je l'ai su, je me suis retiré (de la programmation)".

Elle explique que lorsqu'elle avait décidé de participer au Festival Pop-Kultur, la liste des sponsors n'avait pas encore été annoncée: "Je remercie mes fans et tous les activistes qui ont attiré mon attention et je m'excuse auprès des fans que je devais rencontrer dans cette merveilleuse ville" a t-elle indiqué ajoutant que la moindre des choses est d'apporter sa solidarité et sa sympathie à la Palestine.

Selon le site du Festival Pop-Kultur, Emel Mathlouthi n'est pas la seule à avoir finalement rejeté sa participation. C'est également le cas de Mohamed Abu Hajar du groupe Mazaj Rap Band, de l'égyptien Islam Chipsy mais aussi de Hello Psychaleppo.

