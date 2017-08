Une simple routine peut vous aider à conserver vos dents pour la vie

Malgré des années d’expérience Dr Milad Shadrooh, dentiste, admet que certains de ses patients continuent de le surprendre.

"Ce qui me choque le plus c’est le nombre de personnes qui pensent que le saignement des gencives est normal" dit-il. "Aucune autre partie du corps, ne donneraient lieu à une telle réaction. Personne ne se baladerait avec les yeux qui saignent, en pensant 'tout va bien, c’est normal'."

Comme l’explique Dr Shadrooh, les saignements gingivaux ne sont pas normaux. Ils peuvent constituer des signes précoces d’affections gingivales qui, en l’absence de traitement, peuvent conduire à une mauvaise haleine, une inflammation des gencives et à long terme à une perte de dent.

"Il s’est également avéré que les affections gingivales étaient liées aux maladies cardiaques et au diabète" ajoute Dr Shadrooh. "La santé buccale n’est pas seulement bonne pour les dents – elle l’est également pour le bienêtre global".

Éviter les affections gingivales

Bien qu’elles soient extrêmement fréquentes les affections gingivales sont loin d’être inévitables. Quelque soit l’âge, une simple routine buccale peut aider à prévenir et à limiter les affections liées aux gencives.

"La base d’une bonne santé buccale est un brossage efficace, ce qui veut dire brosser pendant deux minutes, deux fois par jour" affirme Dr Shadrooh. "Si vous fumez, vous devriez arrêter. Arrêter de fumer vous apportera toutes sortes de bienfaits et la lutte contre les affections gingivales en fait partie".

La plupart d’entre nous procède à un brossage régulier, ne fume pas ou tente de ne pas fumer, mais un autre élément pour une bonne santé buccale est moins connu et moins régulièrement pratiqué.

"Cela s’appelle le nettoyage interdentaire, il s’agit simplement de nettoyer entre les dents, pour accéder aux parties que la brosse manque" ajoute le dentiste. "La technique la plus connue est le fil dentaire, mais il y a aussi des petites brosses interdentaires qui peuvent être très efficaces pour déloger la plaque qui peut s’installer dans ces espaces".

La solution minute

Le simple fait d’introduire le nettoyage interdentaire à votre routine peut améliorer la santé buccale, mais – comme l’admet Dr Shadrooh – tout le monde ne trouve pas cela évident. L’usage traditionnel du fil dentaire peut demander une certaine dextérité afin d’accéder entre les dents, surtout à l’arrière de la bouche, l’usage du fil peut s’avérer moins efficace quand il a un plus large espace entre les dents.

"C’est pour cela qu’il est important d’avoir d’autres alternatives au brossage traditionnel" poursuit Dr Shadrooh. "Selon moi, le nettoyage interdentaire par microjets d’air, que j’utilise personnellement, est une alternative fantastique au fil dentaire. C’est un bon dispositif pour le nettoyage interdentaire quotidien car il est très rapide et facile d’utilisation".

Le nettoyage interdentaire par microjets utilise une technologie combinant air et eau ou bain de bouche en éclats puissants mais doux entre les dents et le long de la gencive, et rejoint facilement l’arrière de la bouche.

Cet article a été inspiré et en partie traduit du HuffPost UK

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.