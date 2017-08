Cet impressionnant nuage ne faisait que passer (très très vite)

Les vacanciers de Santa Cruz, en Californie, ont eu une curieuse surprise le 2 août dernier. Alors qu'ils profitaient de la baignade en cette chaude journée, un immense nuage est apparu recouvrant toute la plage.

Une scène apocalyptique qui n'a pourtant pas duré longtemps. En effet, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, le nuage passe rapidement laissant la plage à nouveau ensoleillée.

La vidéo a été publiée sur Youtube par ViralHog le 7 août dernier.

Il raconte "que le ciel s'est assombri, le vent s'est levé et un immense nuage est arrivé très rapidement. Les parasols s'envolaient, le sable me fouettait le visage et les gens se dépêchaient de quitter la plage. Après seulement quelques minutes, le nuage de brouillard est passé et le soleil est revenu."