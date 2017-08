"Game of Thrones" saison 7 : ce détail de l'épisode 5 change tout pour Jon Snow [ATTENTION SPOILERS]

SÉRIES - On ne l'a pas beaucoup vue dans la saison 7 de "Game of Thrones", mais l'épisode 5 lui donne un rôle de taille. Vère (Gilly dans la version originale) découvre une information essentielle qui peut passer inaperçue si l'on n'est pas attentif.

D'ailleurs Samwell ne saisit pas du tout l'importance de ce que vient de lui dévoiler, sans vraiment le faire exprès, sa compagne...

ATTENTION SPOILERS

Cet article raconte l'épisode 4 de la saison 7 Vous êtes vraiment sûr de vouloir savoir? Alors, c'est parti.

À la quarante cinquième minute de l'épisode 5, "Fort-Levant", on retrouve Samwell et Gilly le nez plongé dans les récits des mestres de la Citadelle. Samwell, passablement énervé par la couardise des mestres, recopie un manuscrit quand Vère lui demande:

"- C'est quoi une répudiation? - C'est quand un homme renvoie son épouse légitime. - Maynard raconte qu'il a ratifié une répudiation pour le prince Rhaegar et qu'il l'a remarié à une autre à la même occasion lors d'une cérémonie secrète à Dorne. C'est courant, dans le Sud? - Les mestres..."

Samwell l'interrompt pour se plaindre de l'inutilité des mestres de la Citadelle. Pourtant, l'information que Vère a découvert dans les mémoires du Grand Moineau Maynard est primordiale.

Le prince Rhaegar n'est autre que Rhaegar Targaryen, le frère de Daenerys. Et cette phrase voudrait dire qu'il a annulé son premier mariage pour épouser Lyanna Stark, la mère de Jon Snow.

Souvenez-vous, à la fin de la saison 6, une vision de Brann nous apprenait qui sont les vrais parents de Jon Snow. L'actuel Roi du Nord n'est pas le bâtard de Ned Stark mais l'enfant de la sœur de ce dernier, Lyanna Stark, et de Rhaegar Targaryen.

On apprend donc, une saison plus tard, que le Targaryen avait épousé Lyanna Stark. Cela repousse un peu plus la théorie du rapt de Lyanna Stark et du viol de celle-ci. Ce mariage fait de Jon Snow un enfant légitime du Targaryen. Cela veut surtout dire qu'il est le digne héritier du trône, plutôt que Daenerys, la sœur de Rhaegar...

Qui doit plier le genou maintenant?