Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 14 août, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Néziha Laabidi a annoncé que le congé maternité en Tunisie changera bientôt et il sera de trois mois et demi (14 semaines) pour les mères contre deux mois et demi dans le secteur public et un mois dans le secteur privé aujourd'hui et de 15 jours pour les pères au lieu de deux jours seulement à l'heure actuelle.

La ministre a indiqué que le projet de loi relatif aux congés de maternité et de paternité sera soumis au conseil des ministres pour adoption.

L'élaboration de ce projet de loi vise à adapter la loi tunisienne à la convention 183 de l'organisation internationale du travail (OIT) relative à la protection de la maternité en conformité avec la nouvelle constitution tunisienne qui stipule le respect des droits de l'homme conformément aux normes internationales, a martelé la ministre.

Samia Doula, chargée de mission au ministère de la Femme, de la famille et de l'enfance, avait annoncé également que le projet de loi prévoit de porter le droit à l'heure d'allaitement à 12 mois dans les secteurs public et privé contre 9 mois, actuellement, dans le secteur public et 6 mois dans le secteur privé.

Qu'en est-il ailleurs?

En France, le congé maternité est entre 16 et 46 semaines. Tout dépend de la situation. Si une femme a un enfant et qu'elle (ou son ménage) a moins de deux enfants à charge ou nés viables la durée sera de 16 semaines. Celle-ci pourra être de 46 semaines si par exemple une femme a des triplés. Le pourcentage du salaire perçu est 100% .

Pour les congés de paternité, ils se situent entre 11 jours pour la naissance d'un enfant et de 18 jours pour la naissance de jumeaux ou triplés. Cela en plus des jours de 3 jours d'absence autorisés par la loi.

Au Royaume-Uni, la durée du congé maternité est 52 semaines et le pourcentage du salaire perçu est 90% .

Au Norvège, la durée du congé maternité se situe entre 49 à 59 semaines avec un pourcentage du salaire perçu de 100 % pour la durée courte, 80 % après.

En Algérie, le congé maternité est de 98 jours consécutifs, soit 14 semaines. Idem au Maroc.

Dans ces deux pays, le congé paternité est pour sa part de 3 jours.

Close  Les congés de maternité du monde entier sur  

Durée du congé de maternité : 15 semaines Pourcentage du salaire perçu : 82 % pour les 30 premiers jours et 75 % pour le reste de la période.

Durée du congé maternité : 2 mois Pourcentage du salaire perçu : 67 %

Durée du congé maternité : 3 mois Pourcentage du salaire : 80 %

Durée du congé maternité : 14 semaines Pourcentage du salaire perçu: 100 %

Durée du congé maternité : 14 semaines Pourcentage du salaire perçu : 67 %

Durée du congé maternité : 14 semaines Pourcentage du salaire perçu : 100 %

Durée du congé maternité : 12 semaines Pourcentage du salaire : pas de législation nationale, le pourcentage diffère en fonction des États.

Durée du congé maternité : 14 semaines payées, 38 semaines non rémunérées Pourcentage du salaire perçu: 100 %

Durée du congé maternité : 14 semaines Pourcentage du salaire perçu : 80 %

Durée du congé maternité : 105 jours Pourcentage du salaire perçu : 70 %

Durée du congé maternité : 105 jours Pourcentage du salaire perçu : 100 %

Durée du congé maternité : 16 semaines Pourcentage du salaire perçu : 100 %

Durée du congé maternité : 16 semaines Pourcentage du salaire perçu : 100 %

Durée du congé maternité : 112 jours Pourcentage du salaire perçu : 100 %

Durée du congé maternité : 16 semaines Pourcentage du salaire perçu : 100 %

Durée du congé maternité : 16 semaines Pourcentage du salaire perçu : 100 %

Durée du congé maternité : 16 semaines Pourcentage du salaire perçu : 100 %

Durée du congé maternité : 119 jours Pourcentage du salaire perçu : 50 %

Durée du congé maternité : 18 semaines Salaire perçu : chaque parent peut prendre 12 mois de congé et être payé pendant 18 semaines.

Durée du congé maternité : 126 jours Pourcentage du salaire perçu : 100 %

Durée du congé maternité : 126 jours Pourcentage du salaire perçu :100 %

Durée du congé maternité : 126 jours Pourcentage du salaire perçu :100 %

Durée du congé maternité : 126 jours Pourcentage du salaire perçu :100 %

Durée du congé maternité : 126 jours Pourcentage du salaire perçu :85 %

Durée du congé maternité : 126 jours Pourcentage du salaire perçu :100 %

Durée du congé maternité : 140 jours Pourcentage du salaire perçu : 100 %

Durée du congé maternité : 20 semaines Pourcentage du salaire perçu : 100 %

Durée du congé maternité : 140 jours Pourcentage du salaire perçu : 100 %

Durée du congé maternité : 5 mois Pourcentage du salaire perçu : 80 %

Durée du congé maternité : 135 jours Pourcentage du salaire perçu : 90 %

Durée du congé maternité : 24 semaines Pourcentage du salaire perçu : 70 %

Durée du congé maternité : 26 semaines Pourcentage du salaire perçu : 80 %

Durée du congé maternité : 28 semaines Pourcentage du salaire perçu : 60 %

Durée du congé maternité : 28 semaines Pourcentage du salaire perçu : 55 %

Durée du congé maternité : 9 mois Pourcentage du salaire perçu : inconnu

Durée du congé maternité : 49 à 59 semaines Pourcentage du salaire perçu : 100 % pour la durée courte, 80 % après.

Durée du congé maternité : 52 semaines Pourcentage du salaire perçu : 80 % avant la naissance et 150 jours après, 50 % le reste du congé maternité

Durée du congé maternité : 52 semaines Pourcentage du salaire perçu :82 % pour les premiers 30 jours et 75 % pour le reste.

Durée du congé maternité : 52 semaines Pourcentage du salaire perçu : 55 % pour 17 semaines de congé de maternité, 35 semaines supplémentaires peuvent être prises par un des deux parents dont le pourcentage dépend de la province.

Durée du congé maternité : 1 an Pourcentage du salaire perçu :100 %

Durée du congé maternité : 52 semaines Pourcentage du salaire perçu :100 %

Durée du congé maternité : 52 semaines Pourcentage du salaire perçu :100 %

Durée du congé maternité : 52 semaines Pourcentage du salaire perçu :90 %

Durée du congé maternité : 420 jours Pourcentage du salaire perçu :80 %

