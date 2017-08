"Ciné plage" de retour avec des projections sur plusieurs plages du pays

L'initiative "Ciné-plage" est de retour en Algérie avec des projections sur plusieurs plages du pays. Des écrans ont été mis en place dès le 13 août à Ain Temouchent sur la plage de Rachgoune, aux Sablettes de Mostagane, à Tichy pour Bejaia. D'après l'Agence Algérienne pour le rayonnement culturel, cette initiative a été un réel succès.

Pour les prochaines projections, elles auront lieu à Jijel jusqu'au 17 août. En ce qui concerne Alger, des projections seront organisées jusqu’au 17 de ce mois sur la plage Matares de Tipaza.

La ville de Annaba clôturera cette manifestation avec des soirées cinéma-plage du 20 au 24 août à Ziama Mansouriah et Rizzi Amor-Chapuis.

Les films projetés sont de courts et longs métrages, produits par l’AARC, CADC ainsi que des classiques du cinéma algérien. Parmi les films proposés, "Le Hublot", "Certifié hallal", "Timgad" et même des extraits de concerts musicaux comme celui de l'artiste Aziz Sahmaoui. L'accès au projections est totalement gratuit et les soirées débuteront à 21h30.

Ce projet est organisé par l’Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel (AARC), sous l'égide du Ministère de la Culture, en collaboration avec les Directions de Culture des wilayas participantes et en partenariat avec les entreprises l'EPTV, l'ENRS, l'ENAG et AD Display.

