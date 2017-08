Les applications utiles et gratuites pour vivre pleinement son voyage à l'étranger

Qui a besoin d'un guide touristique quand on a un smartphone? Pas vous!

Avant de s'envoler vers d'autres territoires, on prépare bien sûr sa valise mais il est tout aussi important de préparer son smartphone.

Il suffit de quelques clics pour télécharger ces applications et ainsi, facilement trouver son chemin, les restos et bars aux alentours, les sites historiques et même pour parler la langue locale.

Voici une liste (non exhaustive) d'applications utiles et gratuites pour vous simplifier votre voyage et vous donner plus de plaisirs:

I. Avant de partir, Pack Point vous aide à préparer votre valise. Cette étape est des plus stressantes. Pas toujours évident de savoir quoi prendre avec soi, surtout si on ne connait pas bien la ou les ville(s) qu'on compte visiter. Voici l'app qui va simplifier la tâche!

L'utilisateur indique quelques informations, comme son sexe, l'objectif du voyage et les activités qu'il compte effectuer, la destination et les dates... PackPoint se base sur ces informations ainsi que sur la météo pour suggérer une liste d'objets à emporter avec soi. Cette liste peut être ajustée par l'utilisateur si elle ne correspond pas à ses besoins, par exemple, s'il a l'intention de changer de tenue tous les jours. (Disponible sur IOS et Android)

II. Travello est ce qu'il faut pour faire des rencontres entre voyageurs. C'est donc le réseau social des voyageurs qui les réunit sur une même plateforme.

Il suffit de créer son profil Travello, avec la possibilité d'y connecter son compte Instagram et d'inviter ses amis de Facebook. Il est temps maintenant de chercher d'autres voyageurs aux alentours et de les contacter.

Sur le "Notice Board" (tableau d'affichage), les utilisateurs peuvent partager leurs expériences, leurs astuces et conseils.

Enfin, l'onglet "Discover" (découvrir) affiche des deals et des événements pour les voyageurs. (Disponible sur IOS et Android)

III. Et quand tombe la nuit, plusieurs alternatives s'offrent à vous. Couchsurfing, qui compte sur le sens de l'hospitalité et l'amabilité des hôtes ainsi que sur la bonne conduite des "surfers".

Il est important de bien étudier les profils des utilisateurs, explorer leurs intérêts et jeter un oeil sur les avis des autres utilisateurs. Une fois votre feeling vous dit que c'est un bon "match", on pose ses valises.

Toujours garder à l'esprit que le but ultime, c'est de découvrir de nouvelles personnes et d'échanger avec, non de profiter d'un logement gratuit.

Comme Couchsurfing ne marche pas à tous les coups. L'autre possibilité qui vous ne coûtera pas cher est le célèbre Airbnb, un choix de plus pour les vacanciers. On utilise les filtres et selon son budget, on peut opter soit pour une chambre individuelle, soit pour un appart en entier. Les prix restent intéressants comparés aux hôtels.

IV. L'Application Google Translate, pas très recherché, diriez-vous... Et bien l'outil de traduction de Google est pourtant sophistiqué et simple à utiliser, avec 103 langues traitées. Il permet même de faire la traduction en hors ligne (dans 52 langues) et de traduire un texte instantanément juste en passant la caméra devant (30 langues), ou encore en utilisant le microphone pour traduire des conversations (32 langues). Et encore d'autres fonctionnalités à découvrir.

V. Sans doute des plus utiles, AroundMe est l'app qui vous fera découvrir la cité. Vous cherchez un bar, un resto (et parfois même son menu), une banque ou une salle de cinéma? Il suffit de se connecter à AroundMe pour avoir une liste de l'endroit recherché. Une fois l'endroit choisi, AroundMe affiche l'itinéraire pour y accéder (via AroundMe ou d'autres applications).

(Disponibles sur IOS et Android)

Bien sûr, on ne se passera pas de notre Instagram pour les photos (ou snap...), de Viber (ou Whatsapp) pour communiquer, de l'application XE, pour convertir l'argent, d'Accuweather ou Weather Pro pour la météo, à chacun son app préférée! Bref...l'essentiel est de s'amuser!

