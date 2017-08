Si ces images ne sont pas rares aux États-Unis, elles ont de quoi choquer. C'est avec des torches, des slogans racistes et des saluts nazis qu'a commencé une manifestation d'extrême-droite dans la nuit du 11 au 12 août à Charlottesville, en Floride. Un peu plus tard dans la journée, une voiture a foncé dans un groupe de manifestants anti-racisme, faisant plusieurs blessés.

Très vite, les néo-nazis ont entouré quelques manifestants anti-racistes, armés de torches flamboyantes, comme le montre la vidéo en tête de l'article.

Samedi matin, le rassemblement officiel a débuté. Transportant cette fois-ci des armes impressionnantes, les participants ont commencé a se rassembler à l'Emancipation Park, où se trouve la statue du général sudiste Robert Lee. C'est contre la destruction de celle-ci que ces manifestants nationalistes, Ku Klux Klan et néo-nazis compris, veulent manifester ce weekend.

Craignant des débordements, le gouverneur de l'Etat avait appelé vendredi les habitants à éviter de se rendre à l'événement que ce soit "pour le soutenir ou pour s'y opposer". Et effectivement, selon les médias américains, de violents débordements ont d'ores et déjà éclaté ce samedi, quelques heures après le début de l'événement, faisant au moins deux blessés.

At least 2 people have been injured in violent clashes in #Charlottesville , VA ahead of a white nationalist rally https://t.co/dzg92WQnHM

De son côté, la première dame Melania Trump a lancé un appel au calme sur Twitter. "Notre pays encourage la liberté d'expression, mais essayons de communiquer sans haine dans nos coeurs. Aucun bien ne ressort de la violence". Donald Trump a également condamné ces violences.

Our country encourages freedom of speech, but let's communicate w/o hate in our hearts. No good comes from violence. #Charlottesville

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 août 2017