Les 10 commandements pour voyager avec des enfants

VIE DE FAMILLE- Qu'il s'agisse de vos premières vacances avec bébé ou de la dixième escapade avec votre tribu, voyager avec des enfants n'est jamais de tout repos. Pour éviter les colères, les crises de nerfs, les pleurs et les cris (côté parents et enfants, avouons-le), voici les 10 règles ultimes à adopter pour des vacances agréables et sans stress. Pour que voyager en famille devienne un jeu d'enfants.

1. Voyagez de nuit

Que ce soit en voiture ou en avion, essayez de partir aux heures du coucher. Voyager avec des enfants endormis est toujours moins pénible. Au réveil, ils seront arrivés à destination! De plus, les vols en soirée sont souvent moins coûteux. Aussi, si vous voyagez en avion, privilégiez les places situées à l’arrière. Cela vous permettra d'utiliser les toilettes, changer votre petit ou simplement vous lever pour faire les cents pas sans déranger personne.

2. Marquez-les!

Pour éviter de perdre votre bébé à la plage ou chez Zara (il n'y a pas de honte à faire du shopping), pensez à coudre des étiquettes sur les vêtements de vos bambins. Vous y noterez votre nom, numéro de téléphone local et vos coordonnées. Les plus high-tech investiront même dans un GPS à attacher au poignet de votre petit pour le retrouver et le suivre grâce à votre smartphone. Si vous vous rendez dans des endroits à forte densité humaine, comme les malls, les aéroports, les souks ou les supermarchés, vous pouvez même utiliser un harnais de sécurité pour être sûr d'avoir votre enfant sous les yeux.

3. Préparez vos bagages intelligemment

Et surtout le bagage à main. Assurez-vous d'avoir l'essentiel de voyage toujours à portée de main: couches, lingettes, tenues de rechange, jouets, tablette, coloriage… Si vous prenez l'avion, pensez à acheter (dans un duty-Free de l'aéroport, une fois le point de contrôle dépassé) du jus de fruit ou une boisson, cela aidera vos petits à supporter la pression lors du décollage et de l’atterrissage.

4. N’oubliez pas la trousse de secours

Pas besoin d'en faire des tonnes, une petite trousse avec des médicaments de base suffit amplement. Paracétamol, spray antiseptique, sérum physiologique en dosettes, thermomètre, pansements spécial enfants de préférence (en plus d'être rigolos, il sont également résistants à l’eau). Il faut également prendre en considération les problèmes que vous rencontrez souvent avec votre enfant, s'il souffre facilement de maux de ventre ou de diarrhées, privilégiez des anti-diarrhée (type Smecta par exemple). S'il est facilement sujet à des coups de froid et des angines, il faudra également prévoir des médicaments en précaution.

5. Si vous prenez l'avion, n'oubliez pas qu'il faudra vous “déshabiller” aux contrôles de sécurité

Eviter ceintures, montres, bijoux, vêtements avec objets en métal, et videz vos poches avant de sortir de la maison, ce qui vous évitera de devoir tout enlever et déballer à chaque contrôle de sécurité et de perdre du temps pendant que vos enfants trépignent d'impatience. Privilégiez plutôt une tenue de sport, avec des baskets, un pantalon de jogging et un t-shirt. N'oubliez pas de porter vos lunettes de soleil, qui en plus de vous donner un petit air de star faussement négligée, cacheront les poches que vous avez sous les yeux (pas dormi, moi ?)

6. Préparez-les à ce qui les attend

Si votre enfant est en âge de comprendre, expliquez-lui où vous allez, ce qu'il va pouvoir y faire. Discutez de votre destination, du programme et n'oubliez pas de lui expliquer le déroulement des événements. Préparez votre enfant à ce qu'il va vivre: si vous comptez pendre un avion ou autre, si vous aller à la plage, visiter un monument... Ainsi, il pourra également faire partie du voyage et participer à chaque étape.

7. Allégez le planning

Il faut l'admettre, l'époque des vacances marathon est révolue. Il vous faudra donc accepter que vous ne pourrez plus tout faire dans une destination. Vous devrez plutôt choisir une liste de monuments ou de lieux à découvrir et caler votre programme aux horaires des plus petits. Evitez les activités qui impliquent les enfants aux heures de la sieste par exemple. Pensez à emmener une poussette, pour que vous puissiez continuer votre tournée pendant qu'il dort, ou à prendre des petits pots quand c'est l'heure de son repas.

8. Ne vous chargez pas trop

Pas évident de gérer un enfant qui a envie d'aller faire pipi, le grand qui court partout, le petit dernier qui dort et des énormes valises à trainer partout. N'emmenez que le minimum. Avant de partir, préparez une liste de vos indispensables de vacances et n'emmenez que ce que vous êtes sûrs de ne pas trouver une fois sur place. Pas besoin d'emporter 3 paquets de couches, une douzaines de compotes et toute votre artillerie. Vous trouverez vos produits préférez ou des équivalents en petits formats une fois arrivés.

9. Réfléchissez avant de réserver

L'hôtel où vous avez passé un week-end de rêve en amoureux n'est pas forcement le meilleur choix pour un voyage en famille. Certains établissement trop animés ou dont les chambres donnent trop sur la rue, ne sont pas le meilleur choix pour vous. Privilégiez plutôt des adresses au calme, idéalement avec kitchenette, kids club, et vérifiez surtout que l'hôtel met à votre disposition un lit bébé et qu'il dispose d'un ascenseur. N'oubliez pas que certains hôtels vous proposent également des chauffe-biberons et des bouilloires sur demande.

10. Profitez de chaque instant

Finalement, l'essentiel est de profiter de ces moments passés en famille. Souvenez-vous que vos enfants ne seront jamais aussi petits qu'aujourd'hui et que tout ceci sera très vite un lointain souvenir. Même dans les moments pas toujours faciles, quand votre enfant décide de se transformer en monstre hurlant, essayez d'en rire, de prendre un maximum de photos et de rester calme. Essayez aussi de vous accorder des moment pour vous, n'oubliez pas que ce sont aussi vos vacances.