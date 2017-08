L'iphone 8 surveillera votre regard et se taira quand vous le regarderez!

Le nouveau né d’Apple est certainement le smartphone le plus attendu du moment, et pour cause; après la déception liée à la sortie des modèles précédents ne brillant pas d’innovation et d’originalité, le prochain iphone promet une petite révolution!

L’iphone 8 célèbrera en effet le dixième anniversaire du mythique smartphone, pour marquer l’événement les ingénieurs ont misé sur l’innovation.

Sa sortie imminente (d’ici un mois) a donné lieu à de nombreuses spéculations mais aussi d’importantes fuites. Parmi elles, celles découvertes par des développeurs tentant de déchiffrer les lignes de code du HomePod, l’enceinte connectée d’Apple qui devrait sortir à la fin de l’année. Ces lignes, découvertes par erreur lors de la mise en ligne du micrologiciel de l’enceinte, ont révélé de précieuses informations sur les fonctionnalités du futur iphone.

What @jsnell talked about on the last @_upgradefm is true: the iPhone will suppress notification sounds if you're looking at it pic.twitter.com/eFzKUfZYDx

— Guilherme Rambo (@_inside) 8 août 2017