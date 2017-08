Les services de la sûreté d'Alger ont procédé, juillet dernier, à l'éradication de 106 décharges d'ordures sauvages parmi les 202 points noirs signalés, a indiqué samedi un communiqué des mêmes services.

La brigade de la police de l'urbanisme et de l'environnement a effectué, juillet dernier, 533 interventions ayant permis d'éradiquer 106 décharges d'ordures sauvages parmi 202 points noirs signalés, a précisé la même source.

Après avoir mis en avant le rôle "important" du citoyen en matière de signalement des infractions liées à l'environnement, particulièrement le rejet sauvage des déchets, les services de la sûreté ont indiqué que la police de l'urbanisme et de l'environnement avait effectué, juillet dernier, 253 interventions concernant les déchets inertes dus à l'exploitation des carrières, des mines et des travaux de démolition et 52 autres relatives au déversement sauvage d'ordures au niveau des espaces publiques.

Concernant les infractions liées à l'aménagement et l'urbanisme, ladite brigade a recensé 145 interventions relatives à la construction illégale, 06 liées à la non-conformité de la construction au permis de construire délivré et 54 autres concernant le commerce illégal. Ces interventions ont donné lieu à l'interpellation de 31 individus impliqués.

Quant aux activités liées à la médecine vétérinaire et la protection de la santé animale, 9 interventions ont été enregistrées et 01 autre concernant l'irrigation avec des eaux usées, a conclu le communiqué.

