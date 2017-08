Des secouristes égyptiens sanctionnés pour des selfies sur les lieux d'une catastrophe ferroviaire

ÉGYPTE- Six secouristes égyptiens ont été sanctionnés pour avoir pris des selfies avec leurs téléphones mobiles sur les lieux de la catastrophe ferroviaire survenue vendredi 11 août près d'Alexandrie, a indiqué samedi soir le ministère de la Santé.

Plus de 40 personnes sont mortes dans la collision de deux trains, l'un des pires accidents ferroviaires en Egypte ces dernières années.

Des photos d'un équipage d'ambulance prenant des selfies devant l'épave d'un des trains accidentés ont provoqué la colère sur les réseaux sociaux. Un internaute a notamment posté une photo des secouristes accompagnée d'un hashtag clamant: "La conscience dans le coma".

@cnn @BBCArabic @Reuters @RT_com these are medication helpers of Egypt's train accident this week takes selfie with accident scene pic.twitter.com/5DQJJrgHfh

— Hatim Khouri (@HatimKhouri) 12 août 2017