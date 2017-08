Collision de deux trains en Egypte: le bilan s'alourdit et 6 secouristes sanctionnés pour des selfies

ACCIDENT FERROVIAIRE- Il s'agit de l'un des pires accidents ferroviaires que l'Egypte ait connu ces dernières années. Survenue vendredi 11 août dans l'après midi, près d'Alexandrie dans le nord de l'Egypte , la collision de deux trains aurait été causé par l'arrêt de l'un des deux sur les voies en raison d'une panne, rapporte la télévision publique citant des responsables du ministère des Transports.

Un bilan qui ne cesse de s'alourdir

Alors qu'un premier bilan faisait état d'une vingtaine, puis de 36 morts, le dernier, lui, s'alourdit en dépassant 40 morts et 130 blessés. Cet accident ferroviaire a entraîné la suspension de responsables de l'Autorité des chemins de fer et l'interpellation des deux conducteurs, ont annoncé samedi les médias locaux.

Rassemblés sur les lieux du drame, durant plusieurs heures suivant l'accident, les ouvriers ont réussi à dégager et rouvrir cette voie ferrée très fréquentée qui permet de rejoindre la grande métropole d'Alexandrie sur les bords de la Méditerranée depuis la capitale égyptienne.

Des selfies inappropriés

Six secouristes égyptiens ont été sanctionnés pour avoir pris des selfies déplacés avec leurs téléphones portables sur les lieux de l'accident. Des photos qui ont provoqué la colère générale sur les réseaux sociaux. En guise de sanction, les six secouristes ont été transférés dans l'oasis de Siwa à Ouest de l'Égypte (proche de la frontière libyenne).

@cnn @BBCArabic @Reuters @RT_com these are medication helpers of Egypt's train accident this week takes selfie with accident scene pic.twitter.com/5DQJJrgHfh — Hatim Khouri (@HatimKhouri) 12 août 2017

More than 150 people were killed and injured in Egypt's worst train accident in four years as drivers ran red lights https://t.co/GHEKZngDYY pic.twitter.com/7h1QpRatBS — GENGLIstore (@ylsfjxm) 12 août 2017