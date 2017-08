Syrie: 600.000 personnes sont rentrées chez elles depuis le début de l'année

Anadolu Agency via Getty Images

Plus de 600.000 Syriens déplacés sont rentrés chez eux au cours des sept premiers mois de l'année 2017, a indiqué vendredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Selon un rapport publié par l'OIM et ses partenaires, 84% des personnes qui sont rentrés chez elles avaient été déplacées en Syrie, les 16% restant étant revenus de Turquie, du Liban, de la Jordanie et de l'Iraq.

L'OIM et ses partenaires estiment que 27% des personnes qui ont décidées de rentrer chez elles l'ont fait pour protéger leurs biens, tandis que 25% ont évoqué l'amélioration de la situation économique dans leur région d'origine et 14% ont cité l'aggravation de la situation économique dans les régions où ils avaient trouvé refuge.

La moitié de tous les retours enregistrés en 2016 ont été effectués vers le gouvernorat d'Alep. Le rapport montre que des tendances similaires ont été observées dans les sept premiers mois de 2017.

L'étude de l'OIM et de ses partenaires montre également que 97% des personnes revenues dans leurs régions d'origine sont rentrées dans leurs foyers. Environ 83% et 80% des rapatriés ont déclaré avoir respectivement accès à de la nourriture et à des articles ménagers.

L'OIM souligne toutefois que seulement 41% des personnes rentrées ont accès à l'eau et 39% aux services de santé, en raison d'infrastructures sévèrement endommagées par le conflit.

Bien que les tendances aux retours augmentent, la Syrie continue de subir des taux de déplacement élevés. Les retours ont été principalement spontanés mais ils n'ont pas été nécessairement "volontaires, sûrs ou durables", a nuancé l'OIM. En tant que tels, l'agence des Nations Unies pour les migrations considèrent que ces retours ne peuvent actuellement pas être considérés comme une solution durable.

