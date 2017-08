Moroccan Izyl, la marque qui donne une nouvelle dimension à l'artisanat berbère

STYLE - Fondée par trois jeunes femmes audacieuses, Moroccan Izyl est une nouvelle marque de slippers, d'accessoires et de prêt-à-porter ethniques, inspirés des tapis berbères et des femmes amazigh. Izyl signifiant littéralement le beau et le sublime en amazigh, l’univers de marque trouve tout son sens dans le monde berbère, ses traditions et son histoire. Une marque coup de coeur à connaître cet été.

Fortement imprégné de la culture berbère, avec un style bohème-chic, Moroccan Izyl séduit par son originalité et sa fraîcheur. Tous les modèles portent également des noms amazigh à la consonance poétique, commençant par un I.

"C’est lors d'une balade au cœur de la capitale française que tout a commencé. Les slippers Idouken ont eu beaucoup de succès et ont attiré de par leur singularité. De là nous est venue l'idée de créer la marque autour de ce style et de faire de ces slippers, notre produit phare" raconte Aicha, l'une des créatrices, au HuffPost Maroc. "Nous réalisions également des collections de pochettes composées de pièces uniques et entièrement réalisées de manière artisanale. Tous nos articles sont confectionnés à la main par des artisans berbères, ce qui apporte un côté authentique et unique à chaque pièce".

L’équipe se compose de trois jeunes femmes aux parcours divers. D’abord, il y a Zina et Aicha Maaouni, deux jeunes sœurs de 23 ans et 22 ans. L’une est diplômée de l’ISG Paris et de l'université de Fudan (Shanghai) en marketing de luxe et commerce international, l’autre prépare un master en finance au sein de la prestigieuse école EDHEC. Elles ont décidé de s’unir à leur amie de longue date, Sophia Sirigu, 25 ans, également diplômée de l'ISG Paris et de l'université de Lixin (Shanghai) en communication pour fonder une marque jeune et branchée à leur image.

Le trio a réussi à trouver une organisation millimétrée. "Grâce à mon esprit scientifique, je veille à ce que le processus à la fois financier et commercial soit bien rodé et en cohérence avec notre business model. Sophia s'occupe de la partie communication et logistique sur le territoire français. Son excellent sens du relationnel lui permet d'assurer les relations avec notre clientèle européenne. Zina s'occupe quant à elle de la partie créa' et de la production. Son esprit créatif et son goût confirmé pour l'univers de la mode nous permettent d'avoir un coup d'oeil permanent sur les tendances à venir et de pouvoir les intégrer à nos créations", nous explique Aicha.

Très attachées au développement durable et au respect de l’environnement, les trois jeunes femmes travaillent avec des chutes de tissus, des tapis berbères ou encore des perles, afin d'assurer l'authenticité et l’originalité de leurs modèles. Chaque pièce est ensuite customisée et agrémentée d'ornements pour l'embellir.

"Nous veillons toutes les trois à fournir à nos artisans les conditions de travail des plus agréables, et à respecter leur mode de vie" déclare Zina. "Notre production se fait essentiellement près de Beni Mellal, notre ville natale où nous travaillons en exclusivité avec des artisans locaux doués avec lesquels nous sommes honorées de nous associer".

"Nous veillons également à développer l'économie locale et à participer au développement durable de cette belle région qui regorge de trésors. Notre objectif est de montrer au monde ce que les mains d'un homme est capable de réaliser", explique Sophia.

Chaque design est réalisé en respectant les valeurs de la marque: "pureté, ethnicité, unicité". "Nous nous sommes inspirées de l'univers berbère dans lequel nous avons baigné depuis notre naissance, en y ajoutant un esprit plus moderne et tendance, inspiré de notre vie de parisienne", explique Aicha.

Avec des créations diversifiées allant de la robe simple à accessoiriser d'une pochette colorée et chargée de pièces d'exceptions, à la paire de slippers en raphia en passant par les sandales ornées de perles et coquillages montés à la main, pour les plus extravagantes, Moroccan Izyl offre un large éventail de produits plus originaux les uns que les autres.

"Nous continuerons d'élargir nos collections afin que toutes les femmes puissent y trouver leur bonheur. Ainsi, nos produits peuvent être considérés comme simples pour les unes et excentriques pour d’autres. Toutefois, nous veillons à garder une authenticité certaine à tous les articles que l'on commercialise", déclare Sophia. "Nous avons opté pour un positionnement prix très abordable afin de permettre aux femmes de toutes catégories sociales aimant nos modèles de pouvoir s'en procurer. Notre rêve est de faire de Moroccan Izyl une grande famille".