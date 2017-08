Mondial 2026: Le président de la CAF appelle à un soutien "franc et massif" pour la candidature du Maroc | Tiksa Negeri / Reuters

FOOTBALL - Le président la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad, a appelé les associations nationales africaines à apporter un soutien "franc et massif" à la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde 2026, rapporte l'instance dirigeante du football africain.

"A la suite du dépôt officiel de la candidature du Royaume du Maroc à l'organisation de la Coupe du monde FIFA de Football pour l’édition 2026, le président de la Confédération africaine de football, M. Ahmad, prend acte de cette décision et appelle toutes les associations nationales africaines à unir leurs efforts pour un soutien franc et massif à cette candidature", a écrit la CAF sur son site internet.

"Dans sa démarche, le président de la CAF a reçu l’appui et l'adhésion des présidents des six unions zonales", indique la CAF ajoutant que M. Ahmad "se dit prêt à initier un rassemblement des forces vives du football africain pour convaincre la communauté mondiale du bien fondé et de l’opportunité de cette candidature africaine reposant sur de réelles capacités organisationnelles".

La Fédération royale marocaine de football a annoncé vendredi avoir officiellement déposé auprès de la FIFA le dossier de candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde 2026.