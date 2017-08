Lancement imminent des bus électriques à Marrakech

TRANSPORT - Les bus électriques à Marrakech, c'est pour bientôt! Selon nos confrères de L'Économiste, une date de mise en circulation est même prévue: le 20 août.

L'arrivée de ces bus dernière génération avait été annoncée avant l'organisation de la COP22, en novembre dernier, dans la ville ocre. Si certains ont circulé pendant l'événement mondial sur le climat, le lancement effectif de ces bus pour les Marrakchis a été maintes fois reporté.

Pour l'instant, les premiers essais de mise en circulation ont commencé. La page Facebook de la commune urbaine de Marrakech a d'ailleurs déjà publié quelques photos de ces bus électriques circulant avenue Hassan II:

"Lancement des étapes expérimentales de l'utilisation des bus électriques... Formation des conducteurs et réglage des feux de circulation dans le trajet de la ligne avenue Hassan II", peut-on lire dans le post Facebook publié le 10 août.

Construits par l'entreprise chinoise Yangtse, ces bus non polluants "à haut niveau de service" se succéderont "avec une forte fréquence de 5 à 10 minutes", indique L'Économiste.

Selon le quotidien, "pour préparer ce nouveau service, des couloirs ont été aménagés et réservés à ces bus. L’idée est de relier les quartiers périphériques aux 2 pôles au centre-ville à travers 4 lignes et grâce à des échangeurs (Douar Al Askar, Bab Doukkala et Jamaâ el Fna)."

Ce nouveau service de transport en commun s'inscrit dans la stratégie d'amélioration de l'accessibilité de Marrakech, qui a inauguré fin 2016 son nouvel aéroport et s'apprête à augmenter le nombre de trains circulant depuis et vers la ville. Un réseau de bus de nuit vient également d'être lancé.