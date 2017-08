Envie de voyager aux États-Unis en train? Voici le meilleur itinéraire pour voir les plus belles choses

ÉTATS-UNIS - Voyager en train aux Etats-Unis a toujours eu la réputation d'être cher. Et certains trajets, comme San Francisco - New York, étaient particulièrement onéreux. Mais ce n'est visiblement plus le cas. Le blogueur américain Derek Low à créé un itinéraire en train qui vous emmène de la Californie à la grosse pomme pour moins de 2000 dirhams.

Le blogueur voyage a parcouru 11 États américains en quatre jours avec la société américaine de chemins de fer, appelée Amtrak. "Voyager en train vous donne un aperçu de l'âme de l'Amérique", assure Derek Low sur son blog. "L'expérience vous récompense avec des histoires, des manifestations et d'autres expériences que vous ne pourriez jamais vivre tout seul, dans une voiture ou dans un vol de 4 ou 5 heures", explique-t-il.

En effet, le train a beaucoup d'avantages. On peut prendre le temps d'apprécier de beaux paysages et même prendre de belles photos. On peut également voyager avec autant de bagages qu'on le souhaite, et c'est beaucoup plus confortable: les sièges des trains américains sont larges et inclinables et il y a même un magnifique wagon-restaurant.

Pour prendre le même itinéraire que Derek, il faut acheter un billet California Zephyr de San Francisco à Chicago pour 130 dollars, puis il faut prendre un autre train, le Lake Shore Limited qui coûte 83 dollars supplémentaires et qui vous emmène finalement à la gare Pennsylvania Station (New York).

Cette route vous offre des vues splendides sur le lac Michigan et la région des Finger Lakes. Il est aussi possible de faire de petits arrêts pour découvrir l'essentiel de Cleveland et Boston, car le train s'arrête dans ces villes. Le montant total du trajet est de 213 dollars, soit autour de 1900 dirhams. Une très bonne affaire.