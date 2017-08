Le premier vol vers la Mecque a décollé, jeudi en fin d’après-midi, de l’aéroport de Tunis-Carthage avec à son bord 260 pèlerins tunisiens. Ces derniers ont eu l'occasion de rencontrer le président de la République, Béji Caid Essebsi, avant leur départ. ”J’ai pensé qu’il est de mon devoir de venir saluer les pèlerins et de les rassurer que les tentes dressées à Arafa sont climatisées afin de combattre les fortes chaleurs“, a-t-il déclaré en ajoutant que lui même a accompli son hajj en août 1986.

"Bien qu’il y ait des insuffisances, les préparatifs de la saison du pèlerinage étaient immenses. Notre objectif étant de garantir toutes les conditions de confort et de bien-être à nos pèlerins“, a indiqué Caïd Essebsi.

Il a évoqué, par ailleurs, la mise en place de nouvelles mesures pour garantir le bon déroulement de cette saison de pèlerinage. Il a noté que quatre hôtels ont été réservés au profit des pèlerins tunisiens. "Nous avons pensé à regrouper tous les Tunisiens dans quatre hôtels proches afin d'éviter qu'ils ne se perdent" a-t-il précisé.

Revenant sur la flambée du tarif du Hajj cette année qui s'élève à 9.510 dinars, le président de la République a expliqué que ce coût élevé revient à la forte hausse de la valeur du Riyal et la chute du dinar.

Les premiers vols vers les lieux saints ont démarré le 10 août 2017, alors que les derniers devraient décoller le 26 août 2017.

La compagnie aérienne Tunisair a loué deux avions supplémentaires pour garantir 86 vols aller-retour en partance des aéroports de Tunis-Carthage, Monastir, Sfax, Tabarka, Gabès, Djerba et Tozeur vers Djeddah et Médine. De plus, Tunisair a décidé de renforcer les équipages de ses appareils. En effet, la compagnie nationale mobilisera une équipe de 40 agents et responsables, qui se déplacera aux lieux Saints afin d’assurer les procédures d’enregistrement et d’embarquement dans les aéroports de Djeddah et de Médine.

Sur un total de 220368 candidats au pèlerinage, 10374 ont été retenus, dont environ la moitié (4701) sont des femmes. La tranche d’âge des pèlerins pour cette année varie entre 61 et 98 ans.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.