Mohamed Hadj Djilani désigné nouveau premier secrétaire du FFS

Mohamed Hadj Djilani a été nommé nouveau premier secrétaire du Front des Forces Socialistes (FFS). "Conformément à l’article 50 des statuts du parti et aux compétences qui lui sont dévolues, l’Instance Présidentielle nomme, dans l’esprit de collégialité et de rotation des cadres dirigeants du parti, le camarade Hadj Djilani Mohamed en qualité de Premier Secrétaire du FFS en remplacement du camarade Bouchafa Abdelmalek", annonce un communiqué signé par l'instance présidentielle du parti.

Cadre de la santé publique, le nouveau premier secrétaire est né en 1966 à Ain Defla. Il a commencé le militantisme dans le syndicalisme autonome avant d'adhérer au FFS en 2006. Il est élu élu membre du conseil national une année plus tard soit en 2007.

En 2012 il est élu Premier Secrétaire de la fédération d’Ain-Defla et contribue à la structuration et au développement du parti dans la région Ouest. En 2016,on le nomme Secrétaire national chargé des relations militantes, puis Secrétaire national chargé du pôle société civile. En 2017, il était tête de liste du FFS de la Wilaya d’Ain Defla aux élections législatives.

Sa nomination comme premier secrétaire du parti découle de la volonté de donner un nouveau souffle au FFS avant les élections locales prévues en novembre prochain.

Abdelmalek Bouchafa, rappelons-le, a a été nommé au poste de premier secrétaire du FFS il y a 15 mois. le parti avait expliqué alors la nomination de Bouchafa par "une décision est prise dans l’esprit d’alternance, de collégialité et de rotation des cadres dirigeants du parti". Il a été nommé aujourd'hui Membre du Comité d’Ethique du Parti", souligne-t-on de même source.

Dans le cadre du dispositif concernant les prochaines élections locales, la Direction Nationale du parti a décidé de mettre " en œuvre tous les atouts et tous les moyens nécessaires à la réussite politique de la participation du FFS, et ce, à travers une préparation adéquate, des mécanismes et modalités de sélection des candidatures transparents, et une forte implication de la base militante."

Le FFS a décidé également la mise en place d’un Directoire national de campagne qui sera chargé de gérer et d’animer la campagne électorale au niveau national et la désignation des membres du Secrétariat National devant compléter la composition de la commission de choix des candidatures.

On apprendra de même source que le FFS commémorera le 61ème anniversaire du Congrès de la Soummam qui sera marqué par un programme d’activités avec notamment un rassemblement à Ifri Ouzellaguène.

La direction du parti a programmé l'université d'été du FFS pour les 11,12 et 13 octobre prochains un peu plus de deux semaines après la commémoration du 54e anniversaire du parti.

Evaluant la situation politique du pays, le parti de feu Aït Ahmed, le FFS estime que face à "la crise multidimensionnelle qui paralyse le pays, nous sommes aujourd’hui plus que jamais convaincus qu’une politique de mobilisation démocratique et pacifique de la population, et du sens de l’engagement est nécessaire".

Le FFS appelle, dans ce sillage, "les militants et les citoyens à poursuivre leur effort pour réhabiliter le politique et imposer le changement par la reconstruction du consensus national et populaire".

