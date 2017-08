"Le Petit Journal" de Cyrille Eldin, c'est fini

TÉLÉVISION - Les différentes tentatives pour sauver l'émission d'access prime-time de Canal+ auront été vaines. "Le petit Journal" ne reviendra pas à la rentrée, ni de façon quotidienne, ni de façon hebdomadaire comme l'avaient pensé différents médias en juin dernier. Cette fois-ci la nouvelle est belle et bien officielle puisque c'est la chaîne elle-même qui l'a annoncé par communiqué de presse.

Malgré la suppression du programme, l'animateur Cyrille Eldin conserve sa place chez Canal+. Il animera à la rentrée une émission, "La Case en +", diffusée chaque samedi à 19h15. "Chaque semaine, Cyrille et son équipe de reporters se déplaceront hors les murs à la rencontre de personnalités, qu'elles soient des acteurs clés de la sphère politique, médiatique ou sociétale", peut-on lire sur le dossier de presse.

Après la chute abyssale des audiences à la suite du départ de Yann Barthès, le talk show avait reçu un coup de pouce de la direction en se faisant offrir un nouveau plateau et 15 minutes supplémentaires et une équipe complète.

Mais depuis le 20 mars, Le Petit Journal n'a rassemblé que 70.000 personnes (0,3% de part d'audience) en première partie et 250.000 téléspectateurs (1,0% de pda) pour sa seconde partie. Des audiences en baisse par rapport à la première partie de l'année qui fédérait 302.000 téléspectateurs en moyenne.

Mais "Le Petit Journal" n'est pas la seule émission à être passée à la trappe, "L'émission d'Antoine", présenté par Antoine de Caunes chaque samedi ne fera pas sa rentrée non plus. Même décision pour l'animateur qui se voit confier un nouveau programme lui aussi, "Les docs d'Antoine" (le titre n'est pas définitif). Elle devrait débarquer en décembre sur Canal+ et suivra Antoine de Caunes dans un tour de France dont le but est de donner un coup de neuf au patrimoine Français.