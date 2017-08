Tunisie: Le Koweit veut financer les travaux de "restauration et de réhabilitation" de la Mosquée Zitouna

Le Koweit souhaite financer la rénovation de la Mosquée Zitouna située en plein coeur de la Médina de Tunis. C'est ce qu'a affirmé le ministère des Affaires religieuses suite à une rencontre entre le ministre tunisien Ahmed Adhoum et l'ambassadeur du Koweit en Tunisie Ahmed Dhfiri.

Selon un communiqué publié sur la page Facebook du ministère, le Koweit souhaiterait financer les travaux "pour la restauration et la réhabilitation de la mosquée de la Zitouna qui représente l’un des plus importants monuments islamiques au monde".

Cette rencontre a également été l'occasion de planifier la prochaine rencontre entre le ministre tunisien des Affaires religieuses et son homologue koweitien.

La Mosquée Zitouna est une des plus grande et plus anciennes mosquées de Tunisie et du Maghreb.

