4 Tunisien(ne)s font partie du Top 100 des célébrités arabes les plus populaires selon le magazine Forbes Middle-East.

Effectué pour la première fois cette année, le classement se base sur l'influence des stars arabes sur les réseaux sociaux mais également leur ancienneté dans leur domaine ainsi que d'autres activités à l'instar d'activités caritatives. Ainsi indique Forbes, 500 personnalités arabes ont été passées au crible afin de donner ce classement au sein duquel se trouve 51 chanteurs(euses) et 37 acteurs/actrices.

Le classement est dominé par l'Égypte qui place 46 stars suivie du Liban qui en place 24.

Qui sont les Tunisien(ne)s du classement?

Le premier tunisien a apparaitre dans le classement est le chanteur Saber Rebaï, qui arrive à la 20eme place.

Have A Nice Day ❤ Une publication partagée par Saber Rebai (@saberrebai) le 6 Mai 2017 à 5h58 PDT

Avec 7,89 millions de followers sur les différents réseaux sociaux et plus de 30 ans de carrière, le crooner tunisien jouit d'une grande popularité au Moyen-Orient, notamment grâce à sa participation comme membre du jury de l'édition régionale de The Voice.

L'actrice Hend Sabri arrive à la 27eme place. Avec 8.73 millions de followers sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 37 ans a commencé sa carrière en 1994 dans le film "Les Silences du palais" de Moufida Tlatli. Depuis, elle connait une ascension fulgurante et devient une icône en Égypte.

Yesterday's look with the great Aswan sunset light , photo taken by @ezzelarab_official , dress by @marchesafashion , jeweled by @Dimajewelry make up by @m.abdelhamid1111 and hair by @haithamdahab00 Une publication partagée par هند صبري (@hendsabri) le 21 Janv. 2017 à 1h14 PST

Autre actrice et icône tunisienne en Égypte, Dorra Zarrouk arrive à la 45eme place. Suivie par 9,35 millions de followers, ce qui en fait la Tunisienne la plus suivie du classement, Dorra Zarrouk a commencé au Théâtre au début des années 2000 avant de se faire connaitre du grand public dans la série Maktoub en 2008. Depuis elle enchaine les tournages entres les productions tunisiennes, égyptiennes, syriennes.

Enfin, à la 52eme place du classement, se trouve la chanteuse Latifa Arfaoui, plus connue sous le nom de Latifa au Moyen-Orient. Avec 4.88 millions de followers, son premier album remonte à 1986. Depuis, elle a composé plus d'une vingtaine d'albums.

Look of the day @mixmusic @dubaitv thanks @rehamkhalifa_makeupartist @heclevandhewarthairstylist @ahmedfayezofficial sooooooon Une publication partagée par Latifa لطيفة التونسية (@latifaofficial) le 22 Mars 2017 à 16h56 PDT

En tête du classement des célébrités arabes les plus populaires selon Forbes, l'on retrouve l'égyptien Amrou Dhiab avec plus de 30 ans de carrière et près de 30 millions de followers. Derrière les chanteuses libanaises Nancy Ajram et Elissa arrivent respectivement deuxième et troisième.

