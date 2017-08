Djezzy lance un programme spécial saison estivale sous l’ombrelle "khali el ferha doum" accompagné d’une série d’offres et d’animations dans les aéroports internationaux et les plages de plusieurs villes côtières.



Djezzy revient, donc, avec plein d’initiatives pour promouvoir les offres commerciales qui continuent de susciter l’adhésion des clients de plus en plus exigeants en matière d'offre data.



Pour être plus proche de ses abonnés, Djezzy a installé des points de vente-animation au niveau de 5 aéroports internationaux à savoir Alger, Oran, Tlemcen, Bejaia et Constantine et ce afin de souhaiter la bienvenue aux touristes et autres immigrés en leur offrant une carte SIM.

L’offre Touriste conçue spécialement pour l’été contient un crédit initial de 50 dinars ainsi que 50 Mo. Mais en rechargeant 2000 dinars, le client aura l’agréable surprise d’avoir 3 Go d’internet, des appels illimités vers Djezzy ainsi que 1500 dinars vers l’international. Ce dispositif, très apprécié par les voyageurs, connait d’ores et déjà un véritable engouement avec un nombre de plus en plus important de rechargements.

En partenariat avec la régie foncière de la wilaya d’Alger, Djezzy a mis en place, également, une animation à travers l’habillage des plages de la capitale avec des parasols ainsi qu’un plan de divertissements.

De Kiffan Club, jusqu’à Sidi Fredj en passant par la piscine et la promenade des sablettes, la plage et le port d’El Djamila (ex-la Madrague) ainsi que Palm Beach, les estivants ont le choix de découvrir des espaces de loisirs très conviviales. L'occasion pour l'opérateur de proposer aux clients la promotion Liberty cédée à seulement 150 dinars et qui permet aux clients de bénéficier de 500 MO d'internet avec des appels illimités vers Djezzy en plus de 200 DA d'appels vers les autres réseaux.



Djezzy élargi son programme tout au long de la côté en y installant des chapiteaux dans les plages de Mostaganem, Tlemcen, Bejaia, Chlef, Oran, Ain Temouchent, Annaba, Jijel, Tipaza et Tizi Ouzou afin de perpétuer l’ombrelle "khali El Ferha Doum" en proposant ses services et en répondant aux différents besoins des estivants.

Une "Caravane Djezzy Summer Tour" sera aussi lancée à partir d'aujourd'hui et s’étalera jusqu’au 20 août sur le littoral d’Alger et de Tipaza (plages de Sidi Fredj et Colonel Abbes) agrémentée par des jeux pour enfants, des soirées musicales ainsi qu’un programme d’animations qui sied à la saison estivale.

Pour cette initiative, Djezzy invite, au-delà de ses abonnés, tous les algériens à venir nombreux pour bien profiter de son programme estival et de ses offres promotionnelles.

