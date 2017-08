PEOPLE - Forbes a sorti, mercredi, sa liste des cent célébrités arabes les plus populaires dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du nord basée sur leurs années d’activités dans l’industrie, leur influence et leur nombre d’abonnés dans les réseaux sociaux.

Le Maroc s’en sort avec quatre représentations, mais n’a pas pu atteindre le Top 10. L’Égypte, quant à elle, affirme sa position de leader culturel de la région avec 45 représentations, dont la première position tenue par la superstar Amr Diab. Ce dernier totalise 30,26 millions d’abonnés sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, et compte plus de trois décennies de carrière dans la musique. Il a été l’égérie de plusieurs grandes marques, comme Pepsi ou Vodaphone, et a monté sa propre boutique en ligne "Amr Diab World".

En deuxième et troisième position, on retrouve les chanteuses libanaises Nancy Ajram, qui compte 48,14 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, et Elissa avec 43.48 millions de fans. Vient, ensuite, le chanteur irakien Kadhem Al-Saher, la chanteuse libanaise Najwa Karam, l’acteur égyptien Adel Imam, la chanteuse syrienne Assala Nasri, la chanteuse émiratie Ahlam Shamsi, le chanteur libanais Ragheb Alama, et enfin, le chanteur syrien Georges Wassouf, en dixième position.

A post shared by Samira Said (@samirasaid) on Jul 29, 2017 at 1:03am PDT

Ce n’est que plus loin, à la 24ème position que le Maroc fait apparition sur la scène culturelle de la région avec la chanteuse Samira Said, qui compte plus de 8,3 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. L’interprète de Youm Wara Youm a, pourtant, près de quarante ans de carrière dans l’industrie de la musique. Le Maroc a également été représentée par sa nouvelle génération de chanteurs avec la jeune Asmaa Lamnawar en 70ème position, Abd El Fattah Grini en 86 ème position, et enfin Shatha Hassoun en 89ème position.

A post shared by Insta.asma (@asmalmnawar) on Jul 10, 2017 at 6:45am PDT

Pour la Tunisie, elle décroche, aussi quatre représentations grâce au chanteur Saber Al Rubai à la 20ème place, qui accumule plus de 30 ans de carrière. On retrouve, aussi, dans le classement, les actrices Hend Sabry et Dorra Zarrouk, ainsi que la chanteuse Latifa.

L’Algérie, quant à elle, n’a été représentée, cette année, que par Cheb Khaled à la 39ème place avec 5,39 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et plus de 40 ans de succès à travers le monde.

L’industrie de la musique s’avère être la plus populaire dans la région MENA avec une majorité de chanteurs dans le classement. Au total, 51 interprètes arabes ont donc fini dans la liste de Forbes, 37 acteurs, 10 présentateurs de télévision de la région ont dominé le classement, alors que seul un commentateur sportif et un compositeur ont eu ce privilège.