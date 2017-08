Jeux Mondiaux universitaires: l'Algérie présente avec 34 athlètes à Taipei

Le sport universitaire algérien prendra part aux 29ès Universiades qui se tiendront du 19 au 30 août à Taipei (Chine Taipei) avec 34 athlètes, répartis sur trois disciplines individuelles et avec l'ambition de "réussir de belles prestations pour honorer les couleurs nationales", a-t-on indiqué à la Fédération algérienne du sport universitaire (FASU).

A cet événement multidisciplinaire dédié aux athlètes universitaires du monde entier, l'Algérie a choisi de se présenter en athlétisme avec 16 sportifs dont trois filles, en judo avec 12 athlètes dont six filles et en natation avec six nageurs dont deux filles.

"Ce choix a été fait en tenant compte de plusieurs paramètres, dont la forme actuelle des athlètes sélectionnés qui sont toujours en activité avec les différentes équipes nationales, mais aussi où l'Algérie a des possibilités de laisser une bonne impression dans ces Universiades qui regroupent, à chaque fois, des compétiteurs de niveau mondial", a indiqué à l'APS le président de la FASU, Ghadir Saadi.

Sous la houlette de leurs entraîneurs Djaffar Ammouche (natation), Meziane Dahmani (judo) et le duo Abderrahmane Saih-Soulimane Ouabel (athlétisme), les Algériens ont bénéficié d'une préparation "acceptable" au cours de laquelle ils ont notamment participé à des meetings afin de rester compétitifs et de bien s'armer pour le rendez-vous de Taipei.

"L'Algérie a l'habitude de faire bonne figure dans les différentes éditions des Universiades auxquelles elle a participé. A partir de ce constat, on a bon espoir que nos sportifs qui jouissent d'une expérience considérable, puissent être de dignes représentants du sport universitaire algérien à cette compétition", a souhaité le président de la FASU.

Pour les observateurs, les athlètes algériens retenus pour les Jeux Mondiaux universitaires-2017 ont le potentiel requis pour réaliser de bonnes prestations et honorer convenablement le pays.

"Vous devez savoir que les Universiades regroupent les meilleurs athlètes-étudiants à travers toute la planète, ils représentant le réservoir de la majorité des sports, c'est dire que le niveau sera, comme de coutume, très relevé et les médailles difficiles à remporter", a fait remarquer celui qui a succédé à Mokhtar Hafaya à la tête de la FASU le 2 mars dernier.

La délégation algérienne partira en trois groupes. Le premier vol, prévu le 14 août, concernera les judokas. Les nageurs suivront (16 août), alors que le 3è vol, programmé le 18 du même mois, sera réservé aux athlètes. Les représentants algériens aux joutes de Taipei effectuent depuis le 5 août un dernier stage pré-compétitif à Alger à raison de deux séances d'entraînement par jour.

Outre l'athlétisme, le judo et la natation, 18 autres disciplines sont inscrites au programme des Universiades d'été 2017 : basket-ball, escrime, football, haltérophilie, gymnastique, water-polo, plongée, tennis de table, tennis, volley-ball, taekwondo, tir à lÆarc, badminton, base-ball, golf, sports à roulettes, billard et wushu.

