Parallèlement à sa sortie simultanée en Algérie et en France, “Zabor ou Les psaumes”, nouveau roman de l’Algérien Kamel Daoud sortira dans une édition tunisienne chez “Cérès Editions”.

Ce nouvel opus de 336 pages, édité également chez “Actes Sud”, sera en vente dans les librairies et en ligne, à partir du 16 août courant.

Selon la fiche de présentation du livre, “Zabor ou Les psaumes” raconte la vie du jeune Zabor qui vit dans un village reculé, entre désert et forêt. Orphelin d’une mère répudiée, rejetée par son père, vivant avec sa tante perdue dans ses rêves et un grand-père aphasique, Zabor se découvre le don prodigieux de pouvoir prolonger la vie des autres par le simple fait d’écrire.

“Zabor ou Les psaumes”, fable autant que confession, est le roman de formation d’une âme torturée qui se livre sur sa découverte des puissances telluriques de la langue, de l’écriture et du corps, s’inventant une manière libre, radicale de défier la mort par l’imaginaire.

Dans un jeu subtil de mise en abîme permanent, Kamel Daoud nous promène et nous égare dans son panthéon littéraire où figurent aussi bien les livres sacrés – source d’une quête infinie – que “Les Mille et une nuits” ou “L’Ile au trésor”. En écrivain-démiurge, il déploie avec grâce et lyrisme une poétique singulière, reposant in fine la plus ancienne des questions: ” Peut-on sauver le monde par un livre ?”.

Né le 17 juin 1970, Kamel Daoud est originaire de la commune de Misra, dans la wilaya de Mostaganem, près d’Alger. Parallèlement à sa carrière d’écrivain, Kamel Daoud dont les articles sont régulièrement repris par la presse française, est journaliste-chroniqueur d’expression francophone au Quotidien d’Oran.

Kamel Daoud renouvelle sa confiance en son éditeur tunisien auprès duquel il a auparavant publié “Je rêve d’être Tunisien”, un recueil de chroniques, entre 2010 et 2016, publié au début de cette année 2017. Dans ce livre présenté dans le cadre de l’édition de la Foire internationale du Livre de Tunis (Filt) 2017, l’auteur évoque la Tunisie en tant que pays modèle dans le combat pour la liberté.

Kamel Daoud qui publie depuis 2002, est auteur de plusieurs ouvrages dont des recueils de chroniques et récits, à l’instar de “Minotaure 504”, un recueil de nouvelles publié en 2011. Son premier roman “Meursault, contre-enquête” a été édité en Algérie chez Barzakh en 2013, en France chez Actes Sud en 2014 et en Tunisie chez Cérès éditions en 2015. Ce roman, traduit dans une trentaine de langues, lui a valu une reconnaissance internationale et de nombreux prix, dont le Goncourt du premier roman.

