Il fallait y penser: Ces vêtements grandissent en même temps que vos enfants! (VIDÉO)

Par ce que les enfants grandissent souvent trop vite, ils sont amenés à changer régulièrement de garde-robe. L’achat de vêtement devient alors un investissement de plus en plus lourd pour les parents, surtout si leur progéniture est nombreuse!

C’est face à ce constat qu’a décidé de réagir Ryan Mario Yassin – ingénieur en conception et innovation et ancien étudiant du Royal College of Art –, en créant la marque pour enfant "Petit Pli".

La griffe conçoit des vêtements qui s’ajustent à la croissance de vos enfants en s’étirant.

Cet exploit a été rendu possible grâce à un design s’inspirant des recherches effectuées par l’ingénieur sur des structures dépliables pour de petits satellites. Il s’est ensuite agit de rendre esthétique et résistant le vêtement destiné au long terme.

Si un pas avait déjà été effectué dans le domaine avec la collection "Metamorphosis" de la marque Londonienne "Jake + Maya (Kids)" proposant des vêtements adaptables fournis avec un "kit d’extension", "Petit Pli" se démarque du marché en ne demandant aucun effort de retouche.

