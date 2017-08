Le chanteur tunisien Nour Chiba appelle les artistes tunisiens à se mobiliser au profit des sinistrés des incendies (VIDÉO)

Le chanteur tunisien Nour Chiba a appelé à travers une vidéo Facebook les artistes tunisiens à se mobiliser pour offrir aux victimes des incendies dans le Nord-Ouest un soutien moral et financier.

Ressassant le quotidien des victimes de ces incendies "qui ont tout perdu" et "dont certains n'ont plus de maisons et dorment dans des écoles", Nour Chiba appelle ses collègues artistes à lancer en septembre la campagne "طفي و ماإطّفينيش" ("éteins le feu et ne m'oublie pas").

Celle-ci permettra de récolter des fonds mais aussi un soutien moral pour les sinistrés des derniers incendies: "Il faut que ce soit un mois entier de spectacles, de fêtes" après avoir "rempli nos obligations durant les mois de juillet et d'août" envers les festivals.

Dans cette vidéo, le chanteur lance aussi un appel au ministère de la Culture afin qu'il soit partie prenante dans ce projet en donnant l'accès aux grandes scènes aux artistes pour cette campagne.

"On chante mais on aide. On chante mais on soutient, on fait notre devoir vis-à-vis des nos compatriotes" affirme-t-il.

Avec les fonds récoltés, le but est de rebâtir les maisons des personnes qui ont perdu les leurs avec l'aide d'associations locales ou encore l'aide du croissant rouge.

"Je commencerai par donner l'exemple moi-même. Je donnerai un grand spectacle sur un des plus grands amphithéâtres du pays, car plus l'amphithéâtre est grand, plus il y'aura de public" note-t-il.

