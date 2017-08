Le MAG, nouveau magazine digital algérien à la page

Un nouveau magazine dédié à la pop-culture a fait son apparition dans le paysage digital et médiatique algérien. Téléchargeable en ligne, le MAG est une publication digitale inédite disponible sous forme d'application. Une fois installée, on y découvre des pages virtuelles interactives et hautes en couleur: vidéo, texte, son et photo se mélangent ingénieusement.

En ce qui concerne le contenu, le MAG propose un contenu qui offre une nouvelle perspective sur le sport et la culture pop en général. Alors que la culture mondiale est influencée par les médias lourds européens ou américains, l'ambition du MAG est d'offrir à ses lecteurs "une actualité qui vient de nos pays, de nos cultures", précise Hassene Guedioura, CEO et "art director" du magazine.

"A l'heure de la mondialisation, les informations sont véhiculées par des "mass médias" mais aucune ne prend directement la voix algérienne. Nous souhaitons offrir l'accès à des sujets qui touchent à l'actualité mondiale, globale, mais à partir du point de vue de l'Afrique, du Maghreb et de l'Algérie", a-t-il déclaré au HuffPost Algérie.

Si un des thèmes principaux abordés dans le magazine est "la sport culture" c'est aussi parce que le rédacteur en chef du magazine n'est autre qu'un joueur de l'équipe nationale algérienne. En effet, à la tête de l'équipe du MAG, on retrouve l'international algérien Adlene Guedioura qui évolue actuellement au Middlesbrough Football Club Premier League. Un emploi du temps qui n'empêche pas le joueur de se consacrer à l'élaboration du MAG.

Le numéro de lancement a été marqué par son interview d'Islam Slimani, que l'on retrouve sur la couverture virtuelle du magazine. Le parcours de l'enfant d'Ain Benian s'accorde parfaitement à l'esprit du magazine, puisque parti de "rien", il est devenu le joueur algérien le plus cher avec un transfert de 35 millions d'euros de Sporting Lisbone à Leicester City en 2016.

Dans cet entretien filmé et disponible également sur Youtube, le joueur se confie au microphone de son coéquipier en sélection Adlene Guedioura, sur son parcours et sur les difficultés qu'il a pu surmonter.

Pour Hassene Guedioura, ce type d'entretien témoigne de l'envie de permettre aux lecteurs de découvrir la personne qui existe derrière le sportif. Alors que le public ne voit que les prestations sportives relatées dans les médias, les sujets abordés permettent au lecteur de découvrir un nouvel aspect des personnes qui font l'actualité du sport.

En outre, le MAG englobe également des sujets plus "larges" et ne s'arrête pas seulement aux événements sportifs. On y aborde la culture du foot, mais aussi d'autres thématiques.

Le plus du MAG, c'est son contenu interactif et attrayant que l'on a du mal à retrouver dans les médias algériens. Culture générale, solidarité ou même shopping sous forme de "qoufa", le contenu proposé est diversifié. Musique, sport et la mode sont également au menu de ce magazine pas comme les autres.

Grâce à son originalité, le MAG a jusqu'à aujourd'hui, été très bien accueilli par le public. Avec autant de téléchargements en France qu'en Algérie, le MAG ne vise pas seulement un lectorat algérien ou une seule tranche de la société.

Afin de pouvoir s'adresser à un maximum de personnes, l'équipe du MAG a choisi de s'exprimer dans plusieurs langues, sans s'arrêter à un seul moyen d'expression. Au fil des rubriques, le MAG jongle avec les langues, français, anglais et même arabe darija. Les invités questionnés s'expriment aussi dans la langue de leur choix.

Aujourd'hui, le MAG est également présent sur les réseaux sociaux, avec des publications régulières sur Twitter, Facebook et Instagram. Des photos, des interviews de personnalités du football et des reportages hauts en couleur. Le MAG a par exemple publié, sur les réseaux sociaux, une interview insolite de Badou Zaki, ex-entraîneur du CRB, dans les ruelles de la Casbah.

Cette édition du MAG qui est téléchargeable gratuitement s'étale sur 53 pages de contenu interactif et plus de 70 minutes de vidéo. Actualité, sport, voyage, shopping et même culture générale, le MAG est un magazine à la page même sous son format digital.

