Les incendies ont détruit plus de 17 000 hectars en une semaine

Durant la période allant du 3 au 9 août en cours, il a été enregistré 383 foyers d'incendies de forêts, ayant parcouru une superficie totale de 17 400 ha, souligne jeudi la Direction générale des forêts (DGF), dans un communiqué.

La DGF fait savoir que 10 704 ha de forêts, 3 466 ha de maquis, et 3 230 ha de broussaille, ont été touchés par les feux soit une moyenne de 55 foyers par jour et une superficie de 45 ha par foyer.

Selon le communiqué, les wilayas les plus touchées par les feux de forêts sont en premier lieu Bejaïa avec 5 477 ha et un total de 184 foyers, suivie par la wilaya de Guelma avec 5 368 ha et un total de 38 foyers, la wilaya de Skikda 4 783 ha et un total de 152 foyers, et Tizi Ouzou avec 2722ha et un total de 241 foyers.

Les wilayas d'Annaba, El Taref, Médéa, Jijel, Sétif et Ain Defla figurent également dans la liste des dix (10) wilayas ayant été touchées par les feux de forêts tout au long de la période indiquée.

La DGF précise dans ce cadre que le dispositif de prévention et de lutte mis en place depuis le 1er Juin 2017, sera maintenu jusqu'a la fin de la campagne, prévue le 31 octobre de cette année.

Dans le cadre de la campagne de prévention et de lutte contre les incendies de forêts, la DGF lance un appel aux citoyens pour plus de vigilance.

"Eu égard aux risques persistants durant cette période, il est fait appel aux citoyens notamment aux populations riveraines, d'observer plus de vigilance et d'apporter leur contribution sur le plan de l'alerte et de la prévention", précise le communiqué.

Comparativement à la même période du 03 au 09 Août 2016, il a été enregistré 1 925 foyers ayant parcourus une superficie totale de 30 033 ha dont 15 104 ha de forets, 7 553ha de maquis ,et 7 376 ha de broussaille, soit une moyenne de 28 foyers par jour et une superficie de 16 ha par foyer, relève le communiqué de la DGF.