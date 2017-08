Quand on aime, on ne compte pas | Capture d'écran YouTube

MUSIQUE - Quand on aime, on ne compte pas... En tout cas, pas French Montana. Dans une interview donnée début août à la radio The Breakfast Club, le rappeur américain d'origine marocaine a dévoilé ce que lui a coûté son dernier titre "Unforgettable". Et il a mis le paquet.

Il faut dire que French Montana a tout de suite senti le succès. Le morceau devenu tube a été écrit par Swae Lee, avec qui il partage le micro. Dès la première écoute, il voit le potentiel et décide d'acheter tous les droits d'auteur pour 600.000 dollars. "J'ai dû payer 300.000 dollars de ma propre poche. Pas du label", souligne French Montana durant l'interview.

Parmi les droits d'auteur, il y avait aussi le rachat de l'instrumental au producteur de la chanson dont il ne se rappelle même pas le nom, “Benz quelque chose", lance-t-il durant l'interview.

Les 300.000 dollars supplémentaires ont été dépensés pour le tournage du clip. "Unforgettable" a été tourné dans les bidonvilles d'Ouganda. Aujourd'hui, il a atteint près de 240 millions de vues sur YouTube.

Le roi des featurings a sorti son dernier album, "Jungle Rules", le 14 juillet dernier. A peine trois semaines après cette sortie, son album a été classé troisième dans les meilleurs ventes d'albums des Etats-Unis. 2017 est définitivement une bonne année pour French Montana.