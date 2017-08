L'émission Télématin diffusée du lundi au samedi à partir de 06h30 sur France 2 a suivi Peggy Rachex, une expatriée française en Tunisie et à mis en avant la qualité de vie que pourrait avoir la Tunisie pour des français désireux de tenter l'aventure dans un autre pays.

Pourquoi la Tunisie?

"On a choisi la Tunisie parce qu'on a eu plusieurs expériences d'expatriés et la Tunisie nous semble vraiment la plus intéressante parce que proche de la famille et de l'Europe" affirme Peggy Rachex expatriée française en Tunisie avant d'ajouter "Et c'est un pays francophone, et ça c'est agréable".

Indépendamment de la proximité et de la langue, "les gens sont ouverts et agréables. On se sent bien ici" affirme Peggy.

Un projet viticole au Cap-Bon

Issue du monde de l'immobilier et après quelques expériences à l'étranger, elle arrive en Tunisie avec un projet "complètement différent pour changer": "C'est un projet dans de le domaine viticole au Cap-Bon".

À ce jour, sur le domaine de Peggy ont été plantés 12 hectares de vignes, 5000 oliviers, quelques grenadiers et quelques amandiers: "Cela fait travailler des ouvriers et je pense qu'ils nous le rendent vraiment bien" note-t-elle avant d'ajouter: "On est bien accueillis par les gens, par l'administration, par la garde nationale"

"Je pense que c'est facile dans l'ensemble de faire un joli projet ici (en Tunisie)" affirme Peggy

Le choix de s'installer à La Marsa

"Nous n'avons pas choisi d'habiter le centre de Tunis, on a choisi La Marsa parce que d'une part on est proche du lycée français pour les enfants, donc c'est très pratique (...) et puis on est dans une petite ville, on n'est pas étouffés, on a la mer à côté, on a aussi la proximité d'une forêt (...) où on peut faire du jogging ou promener notre chien" apprécie-t-elle.

"J'ai beaucoup d'amis. Des amis expatriés mais aussi beaucoup d'amis tunisiens. L'idée n'était vraiment pas d'être dans un microcosme d'expatriés" raconte-t-elle.

Comme Peggy, il y a en Tunisie 22.000 expatriés français conclut France 2.

S'ils sont 22.200 a être effectivement inscrit au Consulat de France en Tunisie, la population française en Tunisie est estimée par l'ambassade de France en Tunisie à près de 30.000 personnes, dont 67% à la nationalité française et tunisienne.

